南加州台灣生技研討會將在洛杉磯分校舉行

他說，橘郡的醫材產業全球聞名，洛杉磯則是生物醫學研究重鎮，南加生技產業發展蓬勃。在南加州從事生物技術工作的台灣人眾多，也有許多生物科技新創公司，舉辦這項研討會的目的在促進產學及台美兩地生技產業的交流與合作。

駐洛杉磯辦事處科技組組長張揚展表示，加州大學系統的生醫類別專利數居全球第一，聖地牙哥更是全球生技重鎮，也是「基因體之都」。

南加台灣生物科技協會會長王琳雅說，這次科技研討會主題是「從實驗室到商業化，從東岸到西岸」，並感謝駐洛杉磯台北經濟文化辦事處科技組的支持。

（中央社記者曹宇帆洛杉磯19日專電）由聖地牙哥非營利組織南加台灣生物科技協會主辦，中華民國科技部贊助的第2屆南加州台灣生技研討會，定7月7日至8日在加州大學洛杉磯分校舉行。

研討會特別邀請台灣的工研院與生醫業界的業者，還有邀請生物科技人才交流平台BioGroup參與。

王琳雅表示，將實驗室的發現及結果商品化非常具有挑戰性，因此這屆連續兩天的會議中，分別以「生物技術領域的女性、轉譯研究、創業家、產業界的前輩、生物技術人工智慧和大數據趨勢、生涯發展」等子題，進行演講及座談。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長朱文祥屆時也將出席研討會並致詞。

台灣生物科技協會在全球已陸續成立分會，包括波士頓、休士頓、芝加哥、舊金山及南加州等。南加州分會2017年成立，並首度在聖地牙哥舉辦研討會，約有300多名專業人士參加。（編輯：陳惠珍）1070620