無人駕駛成趨勢　台中捷運電聯車自動駕駛

台中捷運綠線將於今年啟動試運轉，目前密集進行各路線段自動駕駛電聯車的測試中，未來上路後將是台灣繼台北捷運文湖線後，第二條採用無人駕駛自動列車的捷運。台中市府交通局長王義川表示，捷運綠線採用目前軌道運輸最先進的通訊式列車控制技術(CBTC)，讓電聯車行進時，藉由無線通訊方式依預定班表行進及停靠，並利用軌道信標自動定位座標系統，將電聯車控制於移動式閉塞區間，維持安全的行車間距，形成移動式保護網，另透過智慧化控制管理，更可縮短出車班距，提供市民更安全及便利的軌道運輸服務。

王義川指出，通訊式列車控制技術(CBTC)的主要設備是由電聯車與軌道旁的自動列車控制系統、自動列車監視系統、電腦聯鎖系統與資料通訊系統組成，綠線電聯車自動駕駛時，列車的行車資訊與指令透過車載天線與軌道旁的無線基地台來傳遞訊號，最終由北屯機廠行控中心的控制人員利用車聯車廂頭尾及裡面所裝設的列車控制系統，執行各項操作與保護動作，並透過自動列車監視系統，監控電聯車的行駛狀況。

電聯車自動駕駛時，電腦也會根據本身速度及同個軌道上與其他列車的相對速度資訊，將電聯車控制於移動式閉塞區間，調整安全的行車間距，就像大家平常路上開車會依前面車子的速度來決定本身的速度，如果前車突然煞車也會跟著煞車，如此技術更能提高行車效率，並預防列車產生碰撞。

王義川進一步指出，一列電聯車在啟動自動駕駛前，必須先輸入列車辨識系統，才能啟動自動駕駛，接續則再確認軌道淨空、路徑開通正確，而在列車啟動期間，也會持續注意設備燈號、軌道狀態，於以確保電聯車行駛期間的安全，而電聯車自動駕駛期間，除非遭遇特殊情況，控制員才會改為人為控制。

交通局表示，無人駕駛是全世界的趨勢潮流，台中準備好與國際接軌，捷運的自動駕駛就是最好的典範，電聯車自動駕駛經由電腦計算行車速度，加減速較手動駕駛來得平穩、舒適，而且比人為判斷及操作來得快速與安全，引領台中邁向新的國際交通視野。