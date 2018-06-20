陸股大跌 中國央行行長籲冷靜

易綱稱，內需對中國經濟的推動作用不斷上升，經濟應對外部衝擊的能力增強。中國是一個有13億多人口的大市場，內需市場潛力巨大，有充分條件及空間應對各種貿易摩擦。

上海證券報報導，人民銀行（中國央行）行長易綱表示，股市波動主要受市場情緒影響，但市場有升有跌，投資者應該保持冷靜，理性看待。

此外，大陸許多財經媒體也紛紛為股市背書，稱股市運行的有利因素並未改變，A股不具備大跌基礎。

（中央社台北20日電）美中貿易戰昨天重挫中國大陸股市，上證跌近4%，滬深近千股跌停。中國央行行長易綱昨天受訪止血，強調股市波動主因是市場情緒，中國有充分條件及空間應對各種貿易摩擦，呼籲投資者理性。

易綱說，人民銀行始終高度重視外部衝擊的影響，央行將具前瞻地做好相關政策儲備，綜合運用各種貨幣政策工具，保持流動性合理穩定，掌握好結構性去槓桿的力度和節奏，促進經濟平穩健康發展，守住不發生系統性金融風險底線。

中國大陸幾家重要財經媒體昨天也紛紛為股市背書。

中國證券報評論文章引述多名專家表示，中國經濟發展韌性和質量優於市場預期，中國完全有能力化解市場風險。文章還說A股估值處於歷史低位，值得投資。

上海證券報評論則表示，支撐市場運行基礎的三大有利因素沒有改變，包括宏觀經濟穩中向好的發展勢頭仍然在持續。

證券時報的文章則認為市場擔憂情緒被放大，容易做出不理性的拋售行為。證券日報也說，中國經濟基本面不會讓股市大幅下滑。

不過，今天大陸股市仍持續下跌。上證指數開市報2889點，再失守2900點。（編輯：翟思嘉/楊昇儒）1070620