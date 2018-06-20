NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈只想去湖人！　雷納德下最後通牒唐鳳暢談暖外交：可與先進國做朋友凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

陸股大跌 中國央行行長籲冷靜

中央社2018/06/20 12:09
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社台北20日電）美中貿易戰昨天重挫中國大陸股市，上證跌近4%，滬深近千股跌停。中國央行行長易綱昨天受訪止血，強調股市波動主因是市場情緒，中國有充分條件及空間應對各種貿易摩擦，呼籲投資者理性。

此外，大陸許多財經媒體也紛紛為股市背書，稱股市運行的有利因素並未改變，A股不具備大跌基礎。

上海證券報報導，人民銀行（中國央行）行長易綱表示，股市波動主要受市場情緒影響，但市場有升有跌，投資者應該保持冷靜，理性看待。

易綱稱，內需對中國經濟的推動作用不斷上升，經濟應對外部衝擊的能力增強。中國是一個有13億多人口的大市場，內需市場潛力巨大，有充分條件及空間應對各種貿易摩擦。

易綱說，人民銀行始終高度重視外部衝擊的影響，央行將具前瞻地做好相關政策儲備，綜合運用各種貨幣政策工具，保持流動性合理穩定，掌握好結構性去槓桿的力度和節奏，促進經濟平穩健康發展，守住不發生系統性金融風險底線。

中國大陸幾家重要財經媒體昨天也紛紛為股市背書。

中國證券報評論文章引述多名專家表示，中國經濟發展韌性和質量優於市場預期，中國完全有能力化解市場風險。文章還說A股估值處於歷史低位，值得投資。

上海證券報評論則表示，支撐市場運行基礎的三大有利因素沒有改變，包括宏觀經濟穩中向好的發展勢頭仍然在持續。

證券時報的文章則認為市場擔憂情緒被放大，容易做出不理性的拋售行為。證券日報也說，中國經濟基本面不會讓股市大幅下滑。

不過，今天大陸股市仍持續下跌。上證指數開市報2889點，再失守2900點。（編輯：翟思嘉/楊昇儒）1070620

亞太電小股東憂被占便宜 董...頭份中港溪浮屍 初判是溺水...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan