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中央社

亞太電小股東憂被占便宜 董座：鴻海來創雙贏

中央社2018/06/20 12:06
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北20日電）亞太電信小股東表示，鴻海進入經營團隊後，亞太電股價只剩8元，越虧越多，欲哭無淚，質疑鴻海是來占便宜，董事長呂芳銘否認，強調鴻海是來幫助亞太電信，是要來創造雙贏。

亞太電今天舉辦股東會，由董事長呂芳銘主持，有小股東說，鴻海進入經營團隊後，FII風光掛牌，亞太電股價8元，陷入虧錢，欲哭無淚，「似乎是在占亞太電便宜」。

小股東也擔憂，亞太電成為鴻海的「提款機或是實驗場」，應該檢討亞太電關係人交易，希望獨董、官股董事應該發揮功能及善盡監督責任，且也希望董事會禁止通過經理人競業。

對此，呂芳銘強調，鴻海絕對不是來占便宜，是來幫助亞太電信，亞太電透過創新扭轉形象，並走向數位化、智慧化，電信業不能走傳統電信路線，亞太電和鴻海是要來創造雙贏。

呂芳銘表示，鴻海以每股20元買亞太電，當時亞太電股價約13元，鴻海敢用20元買，就是鴻海看到整個網路數位化的前景，加上當時鴻海多在海外投資，董事長郭台銘也想要在台灣投資，故決定投資亞太電，拿下經營權，但投資本身就有各種情境。

亞太電106年營收137.07億元，稅息前折舊攤銷前利潤(EBITDA)為負5.26億元，稅後淨損為40.34億元，每股淨損0.93元，相較105年每股虧損1.19元，虧損已經呈現收斂。

有股東關心亞太電信何時損益兩平，呂芳銘回應，今年亞太電希望爭取單月EBITDA轉正，原先有機會，但最近經營團隊做了決策，還是要跟市場「低價」戰爭，亞太電去年有機會達到經濟規模，但市場打下來後，平均每戶貢獻金額(ARPU)往下掉，499之亂更往下拉。

但他認為，亞太電面對這樣的情境，還是有進展，雖然沒有辦法達到更高的經濟規模，但每個月都有小小進帳，亞太電的網路品質在進步，改造通路，導入自動化，就是不希望亞太電是「粗糙」、「低價」的電信業者。

亞太電信財務長洪龍珠表示，鴻海在4年前進入亞太電時候，帶了200億元進來，但是市場的競爭實在太激烈，導致目前持續處於虧損，亞太電現在用戶約180至190萬戶，尚未達規模經濟，台灣電信市場屬於淺碟型市場，所以必須拓展新的領域市場。（編輯：楊玫寧）1070620

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