NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈唐鳳暢談暖外交：可與先進國做朋友唐鳳談輔選　找她直播來者不拒凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

唐獎得主宇文所安 譯杜詩千首娶華人老婆

中央社2018/06/20 12:02
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者陳至中台北20日電）唐獎第三屆漢學獎得主之一、美國哈佛大學退休教授宇文所安（StephenOwen），是唐詩研究權威，曾獨自完成現存千首杜甫詩的譯注。他娶了華人為妻，師生戀曾轟動一時。

唐獎基金會今天揭曉「漢學獎」得主，宇文所安的得獎理由是：「學植深厚，中國古典詩文的理解廣泛而精湛，唐詩之研究與翻譯尤足稱道。」

現年72歲的宇文所安，20餘歲就拿到博士學位，且立刻在耶魯大學獲得教職，後來轉到哈佛大學，一直到今年4月退休，上百位中國、日本、歐洲等地的學者不遠千里出席他的退休活動，成為學界盛事。

哈佛大學教授王德威表示，宇文所安常幽默地說自己是「胡人」，取了個胡人的姓氏，名字的意思是「宇宙文章，察其所安」，顯示了與天地共鳴的龐大視野。

宇文所安最為人所知的是唐詩研究，有30多本專門著作遍及初、盛、中、晚唐詩，幾乎全部都有中文譯本。他認為詩歌不只是一種「文類」，更是一種歷史脈動中的感覺結構（structure of feeling）。

王德威解釋，詩就像是唐代的windows，是互通有無的聯繫網路、古典文明最重要的編碼系統，唐代知識份子、上層階級的各種活動，幾乎都要透過「詩」來應答。宇文所安一再提醒我們，詩作展現的不只是藝術，也投射了作者對當下政治、文化、社會環境的想法，唐詩研究的不只是狹義的文學，更是廣義的文化史。

在唐代眾多詩人之中，宇文所安特別鍾情於杜甫，認為杜甫代表唐詩文化的最高表現，他曾一人完成現存約1400首杜詩的翻譯，出版6巨冊的「杜甫詩」，廣為學界所用。

王德威表示，中國大陸也曾出版杜詩的英譯版，但社會主義集體勞動的結果，往往較缺乏連結和一致風格，宇文所安以一人力量，下足考證功夫，完整呈現杜甫的生涯著作，堪稱重量級的成就。

宇文所安的感情世界也讓人津津樂道，他的第一段婚姻，以妻子離世劃下句點，61歲時續弦娶了當時36歲的中國籍學生田曉菲，「師生戀」加上異國戀曲，曾轟動一時。

王德威說，田曉菲是「才女型人物」，很年輕時就有名氣，後來到哈佛成為宇文所安學生，進而譜出戀曲，曾讓其他學生相當嫉妒。

王德威表示，宇文所安擁有「詩人」般的氣質，非常平易近人，平時最大嗜好就是抽菸斗和喝美酒，和田曉菲是詩人配才女。宇文所安退休後，由田曉菲接續領導他在哈佛大學的比較文學研究。

年逾70歲的宇文所安今年退休，日前參加一場詩學討論會，晚上到旅館外頭抽菸斗，卻因下雨地濕，不小心踩空跌了一跤，隔天緊急送醫開刀，肋骨、脊椎、肺部受傷，目前正積極復健中。王德威說，希望唐獎的喜訊，能加速他病情康復，9月如期來台，讓台灣民眾見證大師風采。（編輯：陳清芳）1070620

捷運站驚見醉漢持刀徘徊 警...解密水與蛋白質互動 清華研...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan