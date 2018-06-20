唐獎得主宇文所安 譯杜詩千首娶華人老婆

現年72歲的宇文所安，20餘歲就拿到博士學位，且立刻在耶魯大學獲得教職，後來轉到哈佛大學，一直到今年4月退休，上百位中國、日本、歐洲等地的學者不遠千里出席他的退休活動，成為學界盛事。

唐獎基金會今天揭曉「漢學獎」得主，宇文所安的得獎理由是：「學植深厚，中國古典詩文的理解廣泛而精湛，唐詩之研究與翻譯尤足稱道。」

（中央社記者陳至中台北20日電）唐獎第三屆漢學獎得主之一、美國哈佛大學退休教授宇文所安（StephenOwen），是唐詩研究權威，曾獨自完成現存千首杜甫詩的譯注。他娶了華人為妻，師生戀曾轟動一時。

哈佛大學教授王德威表示，宇文所安常幽默地說自己是「胡人」，取了個胡人的姓氏，名字的意思是「宇宙文章，察其所安」，顯示了與天地共鳴的龐大視野。

宇文所安最為人所知的是唐詩研究，有30多本專門著作遍及初、盛、中、晚唐詩，幾乎全部都有中文譯本。他認為詩歌不只是一種「文類」，更是一種歷史脈動中的感覺結構（structure of feeling）。

王德威解釋，詩就像是唐代的windows，是互通有無的聯繫網路、古典文明最重要的編碼系統，唐代知識份子、上層階級的各種活動，幾乎都要透過「詩」來應答。宇文所安一再提醒我們，詩作展現的不只是藝術，也投射了作者對當下政治、文化、社會環境的想法，唐詩研究的不只是狹義的文學，更是廣義的文化史。

在唐代眾多詩人之中，宇文所安特別鍾情於杜甫，認為杜甫代表唐詩文化的最高表現，他曾一人完成現存約1400首杜詩的翻譯，出版6巨冊的「杜甫詩」，廣為學界所用。

王德威表示，中國大陸也曾出版杜詩的英譯版，但社會主義集體勞動的結果，往往較缺乏連結和一致風格，宇文所安以一人力量，下足考證功夫，完整呈現杜甫的生涯著作，堪稱重量級的成就。

宇文所安的感情世界也讓人津津樂道，他的第一段婚姻，以妻子離世劃下句點，61歲時續弦娶了當時36歲的中國籍學生田曉菲，「師生戀」加上異國戀曲，曾轟動一時。

王德威說，田曉菲是「才女型人物」，很年輕時就有名氣，後來到哈佛成為宇文所安學生，進而譜出戀曲，曾讓其他學生相當嫉妒。

王德威表示，宇文所安擁有「詩人」般的氣質，非常平易近人，平時最大嗜好就是抽菸斗和喝美酒，和田曉菲是詩人配才女。宇文所安退休後，由田曉菲接續領導他在哈佛大學的比較文學研究。

年逾70歲的宇文所安今年退休，日前參加一場詩學討論會，晚上到旅館外頭抽菸斗，卻因下雨地濕，不小心踩空跌了一跤，隔天緊急送醫開刀，肋骨、脊椎、肺部受傷，目前正積極復健中。王德威說，希望唐獎的喜訊，能加速他病情康復，9月如期來台，讓台灣民眾見證大師風采。（編輯：陳清芳）1070620