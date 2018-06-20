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中央社

轟它偽善自私改革不力 美怒退人權理事會

中央社2018/06/20 12:13
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓／聯合國總部19日綜合外電報導）美國今天宣布退出聯合國人權理事會，痛批這個「偽善、自私」的組織「長久以來對以色列存有偏見」且缺乏改革。維權人士說，此舉將使促進全球人權變得更加困難。

站在國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）身旁的美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）抨擊俄羅斯、中國、古巴和埃及阻撓美國改革人權理事會（UNHRC）的行動，也批評和美國擁有共同價值、鼓勵美國留在人權理事會卻「不願嚴肅挑戰現狀」的國家。

這是美國繼退出巴黎氣候協定及2015年的伊朗核協議後，再次與國際組織唱反調。

聯合國官員說，美國是第一個退出退出人權理事會的國家。

海利點名委內瑞拉、中國、古巴和剛果民主共和國，說「看看理事會成員，就會發現不尊重最基本人權的情況有多駭人」，但她沒有提到沙烏地阿拉伯。沙國在葉門戰爭殺害平民百姓，眾多人權團體2016年呼籲暫停其會籍。

美國推動的其中一項改革，便是將人權紀錄不良的成員國更輕易地踢出這個組織。按照目前規定，必須在193個成員國的聯合國大會（United Nations GeneralAssembly）達到2/3贊成的門檻，才能暫停一個成員國的會籍。

海利還說：「對以色列展現過分的關注和無止盡的敵意，清楚證明理事會的動機是政治偏見，而非人權。」。」以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）樂見美方的決定。

總部設在日內瓦的人權理事會，是聯合國在2006年創設，47個理事國一任3年，美國任期目前已過一半。川普政府長久以來一直揚言，如果不徹底改革人權理事會，美國將退出這個聯合國機構。

人權團體批評川普政府沒把人權列為美國外交政策的優先要務。批評人士說，這傳達出的訊息是，川普政府對全球若干地區違反人權的現象視而不見。

海利宣布美國退出人權理事會後，聯合國人權事務高級專員扎伊德．拉阿德．胡笙（Zeid Ra'adal-Hussein）說：「有鑑於全球今日的人權狀況，美國應該加快腳步往前邁進，而不是向後退。」

路透社上週報導，改革人權理事會的談判未能滿足華府要求，意味川普政府可能退出這個組織。

蓬佩奧說：「人權理事會閉口不談違法犯罪者的行為，卻誣衊那些沒有犯罪的人，使得違反人權現象層出不窮。」

海利說，退出人權理事會「並非撤回我們對人權的承諾」。她一年前即表示，美國正在檢視自己的成員國身分。

人權理事會上個月表決通過，將對加薩發生殺戮進行調查，並譴責以色列過度使用暴力，僅有美國和澳洲投下反對票。

人權觀察（Human Rights Watch）執行長羅思（Ken Roth）說：「聯合國人權理事會在北韓、敘利亞、緬甸和南蘇丹問題上扮演要角，但川普在乎的似乎只有捍衛以色列。」（譯者：劉文瑜/核稿：鄭詩韻）1070620

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