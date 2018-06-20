退休後尋找第二職涯　黃美蘭67歲再就業自信又幸福

黃美蘭之前結束與先生共同經營的飼料運輸業後，就在家協助幫忙帶孫子；幾年前，孫子長大到可以自立上小學，賦閒在家的黃美蘭，為了要讓生活過得更有意義，於是透過就業中心協助尋找工作。終於在嘉義就業中心服務人員協助媒合下，勇敢開拓第二職涯。

一般人65歲退休養老，現年67歲的黃美蘭女士，才開始她的第二職涯，心中充滿感恩的過得自信又幸福。

67歲能想再次回到職場確實不易。黃美蘭女士說，剛開始不太敢讓雇主知道自己的年齡，怕會影響錄取機率，推介的過程，應徵幾次，確實也不太順利，常常接到雇主回覆，擔心年歲已高無法勝任工作等等因素婉拒，但是透過職場學習再適應計畫的廠商，願意提供工作機會。黃美蘭說她告訴自己：「有機會給我做，我就要好好把握。」

在公司擔任洗滌部門的工作，已經1年多，說到現在的工作，黃美蘭心中充滿了感恩又幸福，除了將自身的工作完成，也會根據經驗，提供建議將其他的部分做到更好。年輕時吃苦多，現在的工作相對起來輕鬆，且工作上也與年輕夥伴相處融洽，不僅讓黃美蘭女士生活有了重心，增加了朋友圈，也重新找回自我價值和自信。

黃美蘭拒當所謂「下流」老人，退休後仍積極尋找在她這個年紀還能做的工作，雇主會擔心因年齡而影響工作能力，後來雇主也發現中高齡求職者較勤奮、幹練且願意吃苦，更不會眼高手低，穩定性也高。就業中心表示，在這個就業市場年輕人流動率很大的情況下，不少行業反而喜歡進用中高齡的就業人口。

嘉義就業中心劉達源主任表示，中高齡求職者常因年齡等因素導致求職上造成困難，多次求職不能順利，也會產生怯志於工作情形，形成無法穩定就業的惡性循環，所以就業中心會因應就業諮詢，對求職者的個別情況，適切的協助，讓中高齡的求職者順利就業，開展職場的第二春。



▲黃美蘭女士充滿自信與幸福的開創第二職涯。（圖／嘉義就業服務中心提供, 2018.06.20）