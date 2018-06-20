愛滋感染個資遭洩 疾管署願助提國賠

衛福部疾病管制署副署長羅一鈞上午在記者會表示，疾管署在2016年9月6日接到醫院通知，在某國際簡報下載平台發現莊苹在2007年製作的簡報。這份簡報還有圖表，圖表的嵌入檔含有個案資料。當時緊急啟動相關單位處理，陸續移除各大搜尋網站的連結和庫存頁面及下架。

愛滋感染者個資依法受到保護，但有媒體接獲爆料指出，台北市立聯合醫院昆明防治中心在2007年執行「台北市減害計畫情形簡報」時，時任研究員的莊苹將當時列屬台北市轄內的3千多筆愛滋感染者資料外洩並被放到國際簡報下載平台，衛生福利部直到2016年9月才發現此重大疏失。

（中央社記者陳偉婷台北20日電）北市聯醫昆明防治中心遭爆外洩愛滋感染者個資，疾管署副署長羅一鈞今天說，事發後持續監測，網路已沒有相關個資，請感染者安心，且若權益受損，疾管署會協助提國賠。

不過，當年9月13日刑事警察局發現有一處網址有部分文字資料，但因該公司非台美司法互助範圍，持續用多方管道要求下架，後續網站已被移除。

羅一鈞說，研判爆料者可能得知上述網站網址，並從此處獲得相關資料，但該網址已經被移除，且事發之後監測至今，已無發現含有愛滋感染者的個資檔案或連結，請感染者安心。

感染者個資外洩應有後續補救措施，羅一鈞說，此次受影響的感染者是2007年底之前列管，2008年之後確診的感染者不會受影響，無須恐慌。當時沒有立刻通知感染者，是考量案件特殊，所有的感染者資料都被外洩，若對外公布，可能反而增加個資曝光風險，或被有心人利用。

政府資安把關不慎，可能讓感染者產生不信任或心生恐慌；羅一鈞表示，目前有請台北市政府衛生局建立單一專案窗口，由專人受理感染者查詢，並提供相關權益諮詢與輔導諮商。

羅一鈞指出，依據個資損害賠償的相關規定，感染者可依實際受損程度提出求償，公務機關適用國家賠償法，若感染者明確舉出受到事件有權益受損可申請國賠。若被害人不易或無法證明實際損害，可請求法院依侵害情節裁定，每一件仍可最高有新台幣2萬元的求償。疾管署也願提供感染者相關協助。

對於發生感染者個資外洩，羅一鈞表示相當遺憾，會盡力檢討，重新彌補感染者權益保障，重建他們對政府的信心。

為免類似案例重演，中央與地方愛滋防治團隊已完成系統性檢討，加強個資保護及資安管理相關教育與法規訓練、提升承辦人員資訊安全知能，輔以資訊系統的各項把關措施，務使個資外洩事件不再發生。

羅一鈞也提醒，感染者相關資料是個資法保護的特種資料，爆料者或媒體如果沒有法律上的原因持有相關資料，不得蒐集、處理或利用，否則依法會處5萬元以上50萬元以下罰鍰，甚至有刑責。

羅一鈞也指出，如果感染者擔心個資被外洩，可透過北市單一窗口（02）23703739轉分機1335向專人查詢。（編輯：黃于）1070620