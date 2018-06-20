桃園熱氣球嘉年華將開跑 飛行船航行新亮點

（中央社記者吳睿騏桃園20日電）2018桃園石門水庫熱氣球嘉年華23日起一連9天舉辦，桃園市長鄭文燦今天表示，除了提供熱氣球在清晨與傍晚限定升空體驗，今年首度引進飛行船航行秀，打造石門水庫觀光新亮點。

鄭文燦出席暖場記者會受訪表示，2001年與妻子到日本九州度蜜月時，曾參加阿蘇市舉辦的熱氣球嘉年華，看到各地區及企業都推出自己的熱氣球，更有情侶在熱氣球下許願，當時就曾思考台灣有沒有可能也舉辦熱氣球節慶。因此在擔任市長後，便在桃園發展出石門水庫熱氣球嘉年華。

鄭文燦表示，石門水庫熱氣球嘉年華已邁入第3屆，去年掀起星際大戰風潮，今年則邀請到美國籍「愛心鳥」造型熱氣球，象徵愛情與不可或缺的另一半。同時更引進北台灣首飛的飛行船航行秀，長41公尺、寬18公尺、高13公尺的飛行船將從南苑飛越石門水庫後池到北苑。