NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
新奇總覽寵物總覽男女之間網路追追追
即時跑馬燈唐鳳暢談暖外交：可與先進國做朋友唐鳳談輔選　找她直播來者不拒凱擘大寬頻500M只要$799
新奇

開心寫在臉上！因為天災與毛小孩失散　又失而復得的幸

寵毛網2018/06/20 12:04
開心寫在臉上！因為天災與毛小孩失散　又失而復得的幸運主人們（圖／寵毛網）
開心寫在臉上！因為天災與毛小孩失散　又失而復得的幸運主人們（圖／寵毛網）

前幾天的大阪強震，傳出有許多起毛小孩因驚嚇過度而跑掉走失的不幸消息，現在推特上有非常多的協尋推文。在天災來臨時，常常會有毛小孩和主人失散的情況；例如美國去年遭受好幾起大型颶風侵襲後，也是有許多人和自家的毛小孩失散。一年過去了，在許多熱心的志工以及好心人的幫助之下，有許多毛小孩已經順利回家！這種失而復得的感覺，相信對主人們來說都是無價的！

瑪莉蓮是哈維颶風的受災戶，當時她被迫緊急撒離，無法帶走貓咪公主和鬥魚強尼。本來以為她再也沒機會見到牠們了，因此當動保團體ASPCA’s Field Investigations and Response Team將牠們交還給她時，瑪莉蓮欣喜若狂。志工說，雖然瑪莉蓮家都被淹掉了，但公主躲在床架裡，而強尼的魚缸則幸運地沒被淹沒，因此二隻都順利獲救。

瑪莉蓮是哈維颶風的受災戶，當時她被迫緊急撒離，無法帶走貓咪公主和鬥魚強尼。本來以為她再也沒機會見到牠們了，因此當動保團體ASPCA’s Field Investigations and Response Team將牠們交還給她時，瑪莉蓮欣喜若狂。志工說，雖然瑪莉蓮家都被淹掉了，但公主躲在床架裡，而強尼的魚缸則幸運地沒被淹沒，因此二隻都順利獲救。

凱瑟琳一家在瑪莉亞颶風來襲時被迫離開波多黎各，但狗狗麥洛礙於規定無法一同前往。不過他們沒有放棄牠，在五月時他們透過Wings of Rescue的協助，將麥洛接到新家一起生活！

凱瑟琳一家在瑪莉亞颶風來襲時被迫離開波多黎各，但狗狗麥洛礙於規定無法一同前往。不過他們沒有放棄牠，在五月時他們透過Wings of Rescue的協助，將麥洛接到新家一起生活！

當坦克因為哈維颶風的混亂而走失時，牠的家人簡直快急瘋了，他們到處尋找但都找不到牠。一處名為Houston Humane Society的收容中心收留並照顧了坦克二個禮拜，輾轉找到主人一家，才讓他們順利團聚！

當坦克因為哈維颶風的混亂而走失時，牠的家人簡直快急瘋了，他們到處尋找但都找不到牠。一處名為Houston Humane Society的收容中心收留並照顧了坦克二個禮拜，輾轉找到主人一家，才讓他們順利團聚！

另一戶哈維颶風的受害者是坎蒂絲、她的兒子卡特以及貓咪加菲。當救生艇來到她家門口時，救援人員表示動物不能隨行。於是坎蒂絲聯絡了動保團體 Houston SPCA，他們派了另一艘救生艇去救出加菲，並且收留照顧牠直到坎蒂絲和卡特可以來接牠為止。

另一戶哈維颶風的受害者是坎蒂絲、她的兒子卡特以及貓咪加菲。當救生艇來到她家門口時，救援人員表示動物不能隨行，於是坎蒂絲聯絡了動保團體 Houston SPCA，他們派了另一艘救生艇去救出加菲，並且收留照顧牠直到坎蒂絲和卡特可以來接牠為止。

瑪莉亞颶風毀掉荷西和雷蒙的一切，他們不得不離開波多黎到美國避難。而他們的狗狗當時無法立刻跟他們一起離開，當地的動保團體 The Sato Project幫他們收留了狗狗，並在五個月後將狗狗帶到他們身邊。「那感覺就像是碎掉的心又拼回來一樣！」荷西說道。

瑪莉亞颶風毀掉荷西和雷蒙的一切，他們不得不離開波多黎到美國避難。而他們的狗狗當時無法立刻跟他們一起離開，當地的動保團體 The Sato Project幫他們收留了狗狗，並在五個月後將狗狗帶到他們身邊。「那感覺就像是碎掉的心又拼回來一樣！」

天災難測，我們所能做的就是盡量準備好。以台灣來說，地震和颱風是最有威脅性的災難，因此緊急避難包都是平常就要準備好的，一旦認為需要避難時，才不會手忙腳亂。在此次的大阪強震中，有許多貓咪是因為門窗掉落而跑出去的，所以加強門窗安全性也是相當重要的一環！總而言之，平常多一分準備，天災來臨時就少一分遺憾哦！

圖／people.com

延伸閱讀

天佑花蓮！　當地震來臨時毛爸媽該怎麼做？

如何安撫被地震嚇到的貓　日本網友分享小撇步！

療癒力就是牠們的超能力！超多可愛毛小孩都在寵毛網：https://petsmao.nownews.com/

關鍵字地震天災毛小孩颶風
E奶女神形象破滅　床技片網路瘋傳「一夜2次」男友嚇軟　她崩潰求助

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan