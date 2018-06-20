開心寫在臉上！因為天災與毛小孩失散　又失而復得的幸

前幾天的大阪強震，傳出有許多起毛小孩因驚嚇過度而跑掉走失的不幸消息，現在推特上有非常多的協尋推文。在天災來臨時，常常會有毛小孩和主人失散的情況；例如美國去年遭受好幾起大型颶風侵襲後，也是有許多人和自家的毛小孩失散。一年過去了，在許多熱心的志工以及好心人的幫助之下，有許多毛小孩已經順利回家！這種失而復得的感覺，相信對主人們來說都是無價的！