開心寫在臉上！因為天災與毛小孩失散　又失而復得的幸

前幾天的大阪強震，傳出有許多起毛小孩因驚嚇過度而跑掉走失的不幸消息，現在推特上有非常多的協尋推文。在天災來臨時，常常會有毛小孩和主人失散的情況；例如美國去年遭受好幾起大型颶風侵襲後，也是有許多人和自家的毛小孩失散。一年過去了，在許多熱心的志工以及好心人的幫助之下，有許多毛小孩已經順利回家！這種失而復得的感覺，相信對主人們來說都是無價的！
瑪莉蓮是哈維颶風的受災戶，當時她被迫緊急撒離，無法帶走貓咪公主和鬥魚強尼。本來以為她再也沒機會見到牠們了，因此當動保團體ASPCA’s Field Investigations and Response Team將牠們交還給她時，瑪莉蓮欣喜若狂。志工說，雖然瑪莉蓮家都被淹掉了，但公主躲在床架裡，而強尼的魚缸則幸運地沒被淹沒，因此二隻都順利獲救。
凱瑟琳一家在瑪莉亞颶風來襲時被迫離開波多黎各，但狗狗麥洛礙於規定無法一同前往。不過他們沒有放棄牠，在五月時他們透過Wings of Rescue的協助，將麥洛接到新家一起生活！
當坦克因為哈維颶風的混亂而走失時，牠的家人簡直快急瘋了，他們到處尋找但都找不到牠。一處名為Houston Humane Society的收容中心收留並照顧了坦克二個禮拜，輾轉找到主人一家，才讓他們順利團聚！
另一戶哈維颶風的受害者是坎蒂絲、她的兒子卡特以及貓咪加菲。當救生艇來到她家門口時，救援人員表示動物不能隨行，於是坎蒂絲聯絡了動保團體 Houston SPCA，他們派了另一艘救生艇去救出加菲，並且收留照顧牠直到坎蒂絲和卡特可以來接牠為止。
瑪莉亞颶風毀掉荷西和雷蒙的一切，他們不得不離開波多黎到美國避難。而他們的狗狗當時無法立刻跟他們一起離開，當地的動保團體 The Sato Project幫他們收留了狗狗，並在五個月後將狗狗帶到他們身邊。「那感覺就像是碎掉的心又拼回來一樣！」
天災難測，我們所能做的就是盡量準備好。以台灣來說，地震和颱風是最有威脅性的災難，因此緊急避難包都是平常就要準備好的，一旦認為需要避難時，才不會手忙腳亂。在此次的大阪強震中，有許多貓咪是因為門窗掉落而跑出去的，所以加強門窗安全性也是相當重要的一環！總而言之，平常多一分準備，天災來臨時就少一分遺憾哦！
圖／people.com
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