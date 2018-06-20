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中央社

把繼女當洩慾工具還產下一子 繼父判刑8年半

中央社2018/06/20 12:24
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者王揚宇台北20日電）雲林縣一名繼父被控性侵未成年繼女10次，還產下一子；二審台南高分院依成年人故意對少年犯強制性交罪，判處繼父8年6月徒刑。全案經上訴，近日遭最高法院駁回，全案定讞。

判決指出，這名繼父在民國103年2、3月起至104年8月止，趁與未滿15歲的繼女同床共眠時，不顧她言詞拒絕及身體扭動躲避，違反其意願強制性交10次；繼女在105年4月生下一名男嬰。繼女的生父獲悉後報警，全案因此曝光。

法院開庭審理，這名繼父辯稱，發生性行為時是繼女的母親在監服刑期間，繼女無表示反對意見，自己沒有違背她的意願，也沒有強制性交犯行。繼女則證稱，繼父對她進行性行為時，她有以言語及肢體反抗，有說不要。

法官審酌，繼女在偵查中陳稱，不希望繼父被判刑、被關，因為他對她很好，比親生父親還好，也表示要原諒繼父等，她應無構詞誣陷繼父之虞且並非憑空杜撰之詞。

法官根據相關事證認定，這名繼父未嚴守人倫分際，為逞一己私慾，把繼女當成洩慾工具，惡性甚大；雖然繼女表示要原諒繼父，但為杜絕僥倖、減少犯罪，不宜輕縱。

台灣高等法院台南分院去年10月依成年人故意對少年犯強制性交罪，共10罪，判這名繼父各處有期徒刑3年6月，應執行有期徒刑8年6月。

全案經上訴，最高法院維持二審見解，近日駁回上訴，全案就此確定。（編輯：李錫璋）1070620

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