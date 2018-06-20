把繼女當洩慾工具還產下一子 繼父判刑8年半

（中央社記者王揚宇台北20日電）雲林縣一名繼父被控性侵未成年繼女10次，還產下一子；二審台南高分院依成年人故意對少年犯強制性交罪，判處繼父8年6月徒刑。全案經上訴，近日遭最高法院駁回，全案定讞。

判決指出，這名繼父在民國103年2、3月起至104年8月止，趁與未滿15歲的繼女同床共眠時，不顧她言詞拒絕及身體扭動躲避，違反其意願強制性交10次；繼女在105年4月生下一名男嬰。繼女的生父獲悉後報警，全案因此曝光。

法院開庭審理，這名繼父辯稱，發生性行為時是繼女的母親在監服刑期間，繼女無表示反對意見，自己沒有違背她的意願，也沒有強制性交犯行。繼女則證稱，繼父對她進行性行為時，她有以言語及肢體反抗，有說不要。