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政治

愛滋病患個資外洩　柯文哲：傳播者違法

記者邱明玉 / 台北報導2018/06/20 12:38
▲台北市長柯文哲20日出席「2018北極星反毒計畫暨北市毒品危害防制中心記者會」。（圖／北市府提供 , 2018.6.20）
▲台北市長柯文哲20日出席「2018北極星反毒計畫暨北市毒品危害防制中心記者會」。（圖／北市府提供 , 2018.6.20）

近來網路出現一份人數多達 3 千餘筆的台灣愛滋病患個資，將資料放上網路的，竟是主管單位台北市立聯合醫院昆明防治中心。對此，台北市長柯文哲今（ 20 ）日表示，這是 2007 年發生的舊案，大家還是要遵守個資法，不要再去傳播。

柯文哲說，那是 2007 年發生的舊案，也希望說如果資料外洩的話，大家還是要遵守個資法，不要再去傳播，如果傳播的話，就違反個資法，該處理還是要處理。

北市衛生局則表示，事件發生於 2007 年，當時昆明防治中心莊姓講師於授課時，將簡報資料留在該單位電腦中，於 2006 年 9 月資料遭不特定人士露出運用，當時台北市政府衛生局接獲通知，發現有個案資料在某國外網路上，即先確認是一份未經作者同意，而遭人放在國外知識分享平台上的簡報檔，其中一張投影片所附統計圖之後台，連結著一份疑似感染者名單。

衛生局指出，衛生局在得知此事後，即配合衛生福利部及相關警政、衛生、資安等系統全力處理，使該檔案在 3 天內從全球 7 個知識分享平台上完全下架，政府並要求各大搜尋引擎同步移除歷史頁面及搜尋軌跡，為保護感染者的隱私極盡全力，至今網路上均未再出現該份資料，亦未出現個資外流的情形。

衛生局說，由於鏡週刊在訪問該報導前，為取信於台北市政府衛生局受訪者，曾出示過此份含有愛滋感染者名單的資料，此舉已明顯違反「個人資料保護法」第 6 條規定，有關病歷、醫療、基因、性生活、健康檢查及犯罪前科之個人資料，不得蒐集、處理或利用），同時亦違反「人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例」第 14 條規定，主管機關、醫事機構、醫事人員及其他因業務知悉感染者之姓名及病歷等有關資料者，除依法律規定或基於防治需要者外，對於該項資料，不得洩漏。

衛生局指出，衛生局已於 6 月 15 日、6 月 16 日發出公文，請該媒體到台北市政府衛生局意見陳述，並非如該周刊報導所指干預媒體之報導，而係為維護愛滋病感染者個資，根據行政程序法第 39 條規定，對於該媒體疑似違法持有該個案資料，行政機關基於調查事實及證據之必要，得以書面通知相關之人陳述意見。如確定媒體持有該個案資料屬實，將依據「個人資料保護法」第 25 條第 1 項規定，得為下列處分：

(一)禁止蒐集、處理或利用個人資料。

(二)命令刪除經處理之個人資料檔案。

(三)沒入或命銷燬違法蒐集之個人資料。

(四)公布非公務機關之違法情形，及其姓名或名稱與負責人。

為避免感染者之隱私權因媒體報導而進一步受到傷害，市府並已設立感染者協助單一窗口：( 02 ) 23703739-1335。若感染者因該份報導而有任何需要協助之處，請與林秀桑護理長聯絡。

關鍵字愛滋病柯文哲衛生局個資法聯醫
北農流會　柯：代表人事非市府控制唐鳳談輔選　找她直播來者不拒

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