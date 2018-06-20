愛滋病患個資外洩　柯文哲：傳播者違法

近來網路出現一份人數多達 3 千餘筆的台灣愛滋病患個資，將資料放上網路的，竟是主管單位台北市立聯合醫院昆明防治中心。對此，台北市長柯文哲今（ 20 ）日表示，這是 2007 年發生的舊案，大家還是要遵守個資法，不要再去傳播。

柯文哲說，那是 2007 年發生的舊案，也希望說如果資料外洩的話，大家還是要遵守個資法，不要再去傳播，如果傳播的話，就違反個資法，該處理還是要處理。

北市衛生局則表示，事件發生於 2007 年，當時昆明防治中心莊姓講師於授課時，將簡報資料留在該單位電腦中，於 2006 年 9 月資料遭不特定人士露出運用，當時台北市政府衛生局接獲通知，發現有個案資料在某國外網路上，即先確認是一份未經作者同意，而遭人放在國外知識分享平台上的簡報檔，其中一張投影片所附統計圖之後台，連結著一份疑似感染者名單。