未足額進用身障者 長榮航大立光並列第一

（中央社記者余曉涵台北20日電）勞動部今天公布最新未足額進用身障者名單，公立單位以國家中山科學研究院不足18人排名第一；私立單位部分以長榮航空股份有限公司及大立光電股份有限公司不足16人排名第一。
勞動部今天發出新聞稿公布107年3月份全國未足額進用身心障礙者義務機關（構）名單。
勞動部說，公立單位以國家中山科學研究院法定應進用256人，實際進用238人，不足18人排名第一，但跟2月相比，不足人數已減少2人。
私立單位部分，勞動部指出，長榮航空股份有限公司及大立光電股份有限公司併列第一，人數皆為16人。
勞動部說，長榮航空為改善不足額進用情形，已陸續進用6名聽覺障礙者及2位重器障擔任行政人員，大立光電則參加5月份的身障就業博覽會，陸續進用身心障礙者擔任現場作業員。
勞動部指出，截至107年3月止，依據身心障礙者權益保障法規定應進用身心障礙者的義務機關(構)計1萬7116家，應進用身心障礙者5萬6956人，實際進用8萬3223人，已超額進用2萬6267人，超額進用46.12％。
未足額進用單位計1583家（占總應進用家數9.25%），其中公立單位33家（占2.08%），私立單位1550家（占97.92%），不足進用人數合計2290人。其中公立單位有30家，私立單位1259家不足額進用1人。（編輯：陳清芳）1060620