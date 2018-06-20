未足額進用身障者 長榮航大立光並列第一

（中央社記者余曉涵台北20日電）勞動部今天公布最新未足額進用身障者名單，公立單位以國家中山科學研究院不足18人排名第一；私立單位部分以長榮航空股份有限公司及大立光電股份有限公司不足16人排名第一。

勞動部今天發出新聞稿公布107年3月份全國未足額進用身心障礙者義務機關（構）名單。

勞動部說，公立單位以國家中山科學研究院法定應進用256人，實際進用238人，不足18人排名第一，但跟2月相比，不足人數已減少2人。

私立單位部分，勞動部指出，長榮航空股份有限公司及大立光電股份有限公司併列第一，人數皆為16人。