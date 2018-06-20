21個獨派本土社團 力挺姚文智選台北市長

台灣社社長張葉森表示，這次的台北市長選舉，台灣全民已強烈要求民進黨必須自提人選，但決策者卻舉棋不定，姚文智毅然辦理了422機蛋大遊行，才有了民進黨自己的市長參選人

（中央社記者呂欣憓台北20日電）21個獨派的本土社團今天舉行記者會，力挺民主進步黨台北市長參選人姚文智。出席記者會的姚文智表示，他要把台北市近20年來偏向Chinese Taipei的價值，變成Taiwan Taipei。

張葉森說，檢視姚文智的過去，一路堅持清晰的台灣價值和本土意識，步步深耕，現在要為台灣本土力量帶頭衝鋒，挑戰紅藍勢力最強的大本營台北市，本土社團相信，姚文智當選後必締造台北市為一個榮光的城市，揚棄Chinese Taipei，回歸到真正台灣的首都TaiwanTaipei。

受邀出席的姚文智表示，他要追求台灣價值，重建台北做為國家首都，這要有多個層次的角色，第一要和國際交流，在公共建設和生活機能上要有首都格局，他表示若自己當選台北市長，要在2022年結合全國各縣市舉辦台灣博覽會。

第二要和中央合作，在外交裡扮演重要角色，這角色不應該偏向雙城論壇，應該要向1994年當時的台北市長陳水扁努力舉辦的世界首都論壇，和世界城市平起平坐、加強交流。

姚文智說，台北這20年來漸漸脫節、背離台灣首都的價值，他要把偏向Chinese Taipei的價值，變成Taiwan Taipei。（編輯：林淑媛）1070620