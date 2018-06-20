胡海峰出席招商活動 胡錦濤之子身分受矚

他也再次提到本地政府將對落地嘉興的項目提供「最多跑一次」的辦事服務，營造公平公正的法治環境，透明高效的政策環境。

中共嘉興市委副書記、嘉興市長胡海峰在嘉興第4屆招商大會暨重大項目簽約儀式上致詞，作上述表示。

胡海峰身為高官後代的身分，讓他仕途備受矚目，有消息人士表示，胡海峰很快將升任中共嘉興市委書記。

（中央社記者張淑伶嘉興20日電）仕途備受矚目的前中共總書記胡錦濤之子、中國浙江省嘉興市長胡海峰今天出席一場招商活動，強調嘉興將高舉改革、創新、接軌上海這3面旗幟，打造親商環境。

胡海峰今年3月首次以中國全國人民代表大會代表身分出席全國「兩會」時，曾在受訪時就「最多跑一次」的政府職能改革提出自己的嘉興經驗。

胡海峰1970年生，2010年擔任浙江清華長三角研究院黨委委員、書記，同年來台學術訪問。

2013年他正式步入政壇，擔任中共嘉興市委副書記，2016年起兼任嘉興市長，2017年4月當選新一屆嘉興市長。

據指出，胡海峰行事低調、升官路不算快，主要原因是胡錦濤不希望自己的兒子受到快速提拔。

但「胡公子」的身分，以及胡海峰未在地方基層歷練、以學者身分進入地方領導層，這些都讓胡海峰每次露臉便受到媒體注意。（編輯：翟思嘉）1070620