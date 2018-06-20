馬來西亞一馬弊案 前首相納吉恐涉多罪

馬哈地說：「他需完全為1MDB負責，若無他的簽名，什麼都做不了。我們已取得1MDB所參與各項生意裡的納吉所有簽名文件，因此他需負全責。」

馬哈地告訴路透社，馬國調查人員對詐領一馬發展基金與盜用數十億美元公共基金的主要犯嫌，已「幾乎查得一清二楚」。他形容2009年創設一馬發展基金的納吉（Najib Razak），是全案核心人物。

（中央社吉隆坡20日綜合外電報導）馬來西亞首相馬哈地（Mahathir Mohamad）今天表示，馬國調查前首相納吉涉嫌盜用國營「一馬發展基金」（1MDB）後，準備以挪用公款、以公款賄賂等多項罪名指控納吉。

現年92歲的馬哈地，於2003年退休前已當了22年的首相，但他這次復出並加入反對黨，在上月的大選擊敗納吉。在馬國首度變天後，馬哈地重啟對1MDB與納吉所涉基金操作的調查。

馬哈地已禁止納吉出境，馬國警方也已搜索與納吉有關連的資產，肅貪調查人員已訊問過納吉和妻子羅斯瑪（Rosmah Mansor）。

納吉堅決否認有任何不法。他先前表示，流入自己帳戶內近7億美元，是一筆來自不具名的沙烏地阿拉伯皇室人員；馬哈地表示，馬國調查人員準備在法庭駁斥納吉前述說法。

馬哈地表示，他預期馬國會在未來幾個月內展開一馬發展基金案的首波逮捕，並「有望」在年底前開始進入審判。

被問到全案鎖定哪些要角時，馬哈地說：「鎖定納吉、劉德祖（Jho Low）和其他幾人。」劉德祖是馬國金融家，在1MDB醜聞裡也被視為核心人物，與納吉家族關係密切。（譯者：陳亦偉/核稿：徐睿承）1070620