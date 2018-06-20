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中央社

2018全球50大餐廳 義大利餐館重返第一

中央社2018/06/20 12:39
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社西班牙畢爾包19日綜合外電報導）「全球50大餐廳」名單今天揭曉，最高殊榮由善用當地食材、改造傳統的義大利餐廳Osteria Francescana獲得，擊敗西班牙與法國知名餐廳。

Osteria Francescana位於義大利北部美食腹地內的摩狄納（Modena），供應當代義式料理，繼2016年奪冠後，今天撂倒去年冠軍、紐約餐廳Eleven MadisonPark，拔得「全球50大餐廳」（World's 50 BestRestaurants）頭籌。

「全球50大餐廳」和米其林星等都是美食界人人嚮往的窄門，這個獎項是2002年由英國「餐廳」（Restaurant）雜誌發起，根據全球各地1000多名主廚、餐廳老闆、美食評論家與其他業界人士匿名票選。

主廚博圖拉（Massimo Bottura）在西班牙畢爾包（Bilbao）的典禮上受獎時說：「這真是太棒了。這是我們一起達成的成就。我要用這份關注來彰顯一件事：2018年的主廚不只是所有烹調方法的總和。」

Osteria Francescana的招牌料理「帕瑪森乾酪的5種熟成狀態」（Five Ages of Parmigiano Reggiano）等餐點，融入在地食材、別富趣味，因而獲得青睞。

「全球50大餐廳」主辦單位盛讚，博圖拉「的當代佳餚，挑戰、改造了義大利的烹飪傳統，同時用上艾米利羅馬那區（Emilia-Romagna）最優質的農產品」。

評語也說，Osteria Francescana揉合了「對傳統的認同與前衛的現代感、饒富哲趣的概念與老派美味、溫暖與大膽」。

博圖拉的父親希望他能當個律師，但23歲時，擅長替朋友們變出各式佳餚的博圖拉放棄了法律學位，在波波河谷（Po River Valley）摩狄納鄉間的坎巴佐（Campazzo）開了家小餐酒館。

當時休假期間，博圖拉向鄰近餐廳的法國名廚卡格尼（Georges Cogny）拜師學藝，後赴紐約和摩納哥深造。1995年，Osteria Francescana正式開張。

曾在2013年與2015年榮獲第一的西班牙餐廳ElCeller de Can Roca今年屈居第2，第3名是位於法國南部的Mirazur，紐約Eleven Madison Park第4名，第5名是曼谷的Gaggan，是唯一排名前10的亞洲餐廳。（譯者：梁元齡/核稿：張曉雯）1070620

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