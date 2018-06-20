幼兒園可否教注音 教部：須融入活動遊戲

（中央社記者許秩維台北20日電）教育部國教署今天表示，政策雖未規定幼兒園不能教注音，但應將注音或聲韻融入活動或遊戲，進行統整式教學，不能採分科實施或以精熟為目的的讀寫教學。

台灣閱讀協會今天舉行座談會，與會的學者專家指出，如果能在幼兒園就開始注音教學，就能及早發現高危險群的讀寫困難幼兒，並提供補救教學，尤其是高風險弱勢幼兒，應該要有積極性的差別待遇，讓他們及早學習注音符號。

教育部國民及學前教育署組長武曉霞受訪時表示，幼兒的眼球和手部肌肉都還在發展階段，如果進行以精熟為目的讀寫教學，對幼兒的身心發展並不恰當，政策雖然沒有規定幼兒園不能教注音，但幼兒園教保服務實施準則明訂，幼兒園課程應以統整方式進行，不能採取分科實施教學。