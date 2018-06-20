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幼兒園可否教注音 教部：須融入活動遊戲

中央社2018/06/20 12:44
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者許秩維台北20日電）教育部國教署今天表示，政策雖未規定幼兒園不能教注音，但應將注音或聲韻融入活動或遊戲，進行統整式教學，不能採分科實施或以精熟為目的的讀寫教學。

台灣閱讀協會今天舉行座談會，與會的學者專家指出，如果能在幼兒園就開始注音教學，就能及早發現高危險群的讀寫困難幼兒，並提供補救教學，尤其是高風險弱勢幼兒，應該要有積極性的差別待遇，讓他們及早學習注音符號。

教育部國民及學前教育署組長武曉霞受訪時表示，幼兒的眼球和手部肌肉都還在發展階段，如果進行以精熟為目的讀寫教學，對幼兒的身心發展並不恰當，政策雖然沒有規定幼兒園不能教注音，但幼兒園教保服務實施準則明訂，幼兒園課程應以統整方式進行，不能採取分科實施教學。

武曉霞指出，幼兒階段的學習目標不是要學會多少知識，而是要培養生活能力，如果幼兒園要安排聲韻或注音教學，不能分科實施，應該透過統整性活動來學習，例如安排和注音或聲韻有關的活動或遊戲，來增進幼兒的敏感度，從中體驗語文樂趣。

依據現行課程規定，國小一年級的前10週進行注音符號教學，武曉霞指出，雖然注音教學為10週，但小一、小二仍會以全注音符號來輔助學習，並非要求學生在前10週就要將注音學得很精熟。

至於偏鄉地區的弱勢幼兒，武曉霞表示，弱勢幼兒確實需要積極性的差別待遇，但並不是說要讓幼兒提早上國小課程，教育部從105學年度開始，委託專案團隊將偏鄉、原住民地區的文化和注音符號學習結合，幫助幼兒逐步掌握對於聲韻的辨識，以利小學階段學習的銜接，如果試辦成效不錯，未來也會研議擴大推廣。（編輯：黃于）1070620

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