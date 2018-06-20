環署招募惜食餐廳 研議善用即期食品

根據聯合國報告指出，全球有1/3的食物被浪費掉，碳排量高達44萬噸，食物浪費不僅造成大量經濟損失和龐大的環境成本，也加劇地球暖化與氣候變遷危機。而台灣食物浪費問題也不容小覷，根據環保署民國106年3月到107年4月統計，光超市及量販業申報的廚餘就有6630公噸，每月有超過500公噸。

（中央社記者吳欣紜台北20日電）環保署統計，超市和量販店每月製造500公噸以上的廚餘，引發食物浪費的問題。環保署將在7月招募惜食餐聽，署長李應元今天說，也會與衛福部討論有效利用即期食品，減少浪費。

為了呼應聯合國西元2030年前零售及消費者減少50％食物浪費的永續發展目標，環保署今天召開記者會宣布，從7月起至10月16日世界糧食日期間，將招募餐廳加入惜食店鋪行列並舉辦一系列惜食環境教育推廣活動，鼓勵業者將食物百分百利用，減少廚餘產生。

環保署長李應元今天也化身惜食餐廳的店長，運用格外品食材製作大阪燒及南瓜濃湯，用行動呼籲大家珍惜食物。

李應元今天接受媒體聯訪指出，像台灣這樣較為富裕的國家，食物問題大部分都不是飢餓，而是過度營養，但其實從生產端到運送、加工及消費端，都有惜食可以著力的地方，希望能透過惜食活動推廣，讓餐飲業者一起從消費端下手，想想如何讓民眾珍惜食物。

聯合報日前報導，全台超商一年丟棄約70億元的食物，加盟主為此發出陳情行動，希望四大超商總公司能正視浪費食物問題。

對此，李應元今天也說，超商大賣場可以透過物流體系、庫存管理等下手，經過數據收集來掌控食物進、出貨數量，環保署也將與衛福部討論，食物賞味期至效期之間可以怎麼利用、怎麼連結慈善團體讓需要的人享用、減少食物浪費。

至於是否會朝修法方向前進，李應元表示，這必須與衛福部討論，不同部門有不同應注意的地方，從環保署角度當然是希望不要有廚餘產生，但食物一旦變成廚餘，怎麼讓廚餘資源化也是循環經濟一部分。（編輯：陳清芳）1070620