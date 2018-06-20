冒雨趕工 兩擱淺高雄外海油輪存油抽完

（中央社記者陳朝福高雄20日電）兩艘外籍油輪14日擱淺高雄外海，工作人員連日冒著風雨和湧浪趕工，抽取船上存油作業今天大致完成，將待天氣轉好及海象穩定，再由潛水員下水確認和進行船體移除作業。

擱淺在高雄鳳鼻頭漁港北堤的油輪興利號，17日先完成存油抽取工作，隨後船體因不堪連日浪襲斷裂成兩半，載浮載沉的船首被移除，暫時移置高雄港洲際貨櫃中心第二期工程岸際，船尾目前仍卡在防波堤。

交通部航港局南部航務中心表示，幸而興利號先一步完成抽除油料作業，大大減低漏油污染的風險，責成船東待海象穩定後再移除另一半的船體。