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川普促議員速過移民法案：2版本都支持

中央社2018/06/20 12:47
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國總統川普政府在美墨邊界拆散移民家庭的作法引發爭議之際，川普今天敦促共和黨籍議員盡速通過移民法案，他說，聯邦眾議院兩份法案，不管是哪一個版本，他都支持。

路透社報導，眾議員梅多斯（Mark Meadows）表示，川普在國會山莊的會議上告訴共和黨眾議員，必須「立刻」就移民議題做點事。

眾議員柯爾（Tom Cole）也說，川普在會上表示，拆散家庭「顯然不是好事，觀感確實也不好」。

共和黨議員近來忙著草擬法案，而就在此時，爆出了邊界非法移民的小孩被關在鐵籠裡的影片，以及孩子們哭著叫媽媽的錄音，從宗教團體到有影響力的商業領袖紛表憤慨，國外也有譴責聲浪。

路透社和易普索集團（Ipsos）今天公布的民調顯示，不到1/3美國成人支持這項政策。這份6月16至19日的民調顯示，只有2成8支持這項政策，5成7反對，1成5表示不清楚。

白宮發言人夏哈（Raj Shah）提及川普說：「他在發言中支持眾院的移民法案。法案包括興築長期以來期盼興建的圍牆、堵住法律漏洞、取消簽證樂透、遏阻連鎖移民，並藉由家庭拘留和遣返作業，解決邊界危機和家庭分離議題。」

川普今天稍早試圖再把錯怪到民主黨頭上，他說，法律規定，因非法入境遭拘留的家庭，要不拆散，要不釋放，但這法律有「漏洞」。

他在對獨立企業全國聯合會（NationalFederation of Independent Business）發言時表示，「這些是造成家庭分離的大漏洞，我們也不希望。」他還說，希望國會賦予他法律權限，讓這些家庭一起被拘留或遞解出境。

眾院一位助理表示，眾院共和黨人正在草擬移民法案其中一個大修版本的修正案。此案可避免某些案例中家庭被拆散的情況。

僅僅幾天以前，這草案看起來還不可能過關，但現在卻贏得眾院支持。目前不清楚法案新加入避免家庭分離的字眼，會不會提高過關機會。

這兩份還在討論中的共和黨法案，都遭到民主黨和移民倡議團體抨擊。兩案都同意撥款興築邊界築牆，也同意藉由拒絕美國居民和公民部分親戚的簽證、也就是拒絕「連鎖移民」等方法，來減少合法移民。

其中眾議員顧雷特（Bob Goodlatte）提出的較保守版本，也拒絕未來再賦予「追夢人」取得公民資格的機會。所謂的「追夢人」，就是孩提時代被非法帶進美國的人。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1070620

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