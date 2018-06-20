興大浪浪團隊 推廣偏鄉流浪犬貓絕育

林旬龍表示，今年團隊獲得教育部大學社會責任實踐計畫（USR），結合台中市動物保護防疫處，除持續進行偏鄉犬貓巡迴免費絕育工作外，也將開設課程、培訓學生志工，系統化的從根本協助解決流浪動物問題。

林旬龍帶領的浪浪團隊，默默投入偏鄉流浪犬貓絕育已11年，興大表示，至今絕育近萬隻犬貓，是國內唯一投入流浪犬貓絕育的獸醫系醫療團隊。

林荀龍指出，國人動物保護意識抬頭，台灣公立動物收容所停止執行安樂死。此舉雖立意良善，但如未能同時從源頭減少流浪犬貓的產生，不只收容所無力負荷過多收容量，街頭也將又面臨流浪犬貓充斥的夢魘。

今天也出席記者會的台中市動物保護防疫處代理處長林儒良表示，流浪犬貓絕育工作如果能有產官學界支持比較好，由中興大學來領軍，還可以對學生建立觀念，如今市區內的流浪犬貓已逐漸減少，但偏鄉地區還有待持續推廣。

興大獸醫學院院長張照勤表示，受限人力與經費不足，流浪動物醫療一直是動物保護環節最困難解決的部分，為配合此USR計畫進行，興大USR團隊正規劃建置國內首創的流浪動物醫療專區。

他說，初期將以動保團體收容所動物醫療為主，未來由USR團隊負責老師帶領醫師與研究生進行診療，高年級獸醫生進行住院流浪犬貓醫療照護，待執行穩定後，再擴及弱勢族群及社會中流浪犬貓的醫療照顧。（編輯：陳清芳）1070620