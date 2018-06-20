興大浪浪團隊 推廣偏鄉流浪犬貓絕育

（中央社記者郝雪卿台中20日電）正值犬貓發情季節，為解決流浪動物問題，由中興大學獸醫學系副教授林荀龍帶領的浪浪團隊今天舉辦記者會宣布，將結合台中市動保處，持續進行偏鄉犬貓巡迴免費絕育工作。
林旬龍帶領的浪浪團隊，默默投入偏鄉流浪犬貓絕育已11年，興大表示，至今絕育近萬隻犬貓，是國內唯一投入流浪犬貓絕育的獸醫系醫療團隊。
林旬龍表示，今年團隊獲得教育部大學社會責任實踐計畫（USR），結合台中市動物保護防疫處，除持續進行偏鄉犬貓巡迴免費絕育工作外，也將開設課程、培訓學生志工，系統化的從根本協助解決流浪動物問題。
林荀龍指出，國人動物保護意識抬頭，台灣公立動物收容所停止執行安樂死。此舉雖立意良善，但如未能同時從源頭減少流浪犬貓的產生，不只收容所無力負荷過多收容量，街頭也將又面臨流浪犬貓充斥的夢魘。
今天也出席記者會的台中市動物保護防疫處代理處長林儒良表示，流浪犬貓絕育工作如果能有產官學界支持比較好，由中興大學來領軍，還可以對學生建立觀念，如今市區內的流浪犬貓已逐漸減少，但偏鄉地區還有待持續推廣。
興大獸醫學院院長張照勤表示，受限人力與經費不足，流浪動物醫療一直是動物保護環節最困難解決的部分，為配合此USR計畫進行，興大USR團隊正規劃建置國內首創的流浪動物醫療專區。
他說，初期將以動保團體收容所動物醫療為主，未來由USR團隊負責老師帶領醫師與研究生進行診療，高年級獸醫生進行住院流浪犬貓醫療照護，待執行穩定後，再擴及弱勢族群及社會中流浪犬貓的醫療照顧。（編輯：陳清芳）1070620