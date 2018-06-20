廣編／eToro攜加密貨幣交易進軍美國市場

e投睿eToro的CEO 兼聯合創始人Yoni Assia 在發佈會上說道：“加密貨幣交易應該向全世界的人開放，無論他們在投資方面的專業水平如何，都應該能參與其中。”

這個以色列的科技公司已經為熱衷於加密貨幣的美國投資者開放了預約名單。目前，e投睿eToro共推出了10種加密貨幣交易，包括比特幣（BTC）、以太幣（ETH）、萊特幣（LTC）、瑞波幣（XRP）、達世幣（DASH）、比特幣現金（BCH）、恆星幣（XLM）、以太經典（ETC）、小蟻幣（NEO）以及EOS。

在此之前，e投睿eToro只提供了一個非常有限的加密貨幣交易。比如，在2014年，它上線了一個比特幣差價合約交易。利用這個合約，用戶可以在沒有真的接觸到加密貨幣的情況下，通過預判比特幣價格的漲跌來進行投資。

去年年初，e投睿eToro允許客戶可以在它的平台上交易瑞波幣、以太幣和萊特幣。但是根據e投睿eToro的相關條款，客戶不能從他們的帳戶上存入或者取出加密貨幣。

現在，e投睿eToro計劃在2018年正式推出真實的加密貨幣交易，並同時開設專屬於e投睿eToro的數位電子錢包。這意味著，那些專業的加密貨幣交易者可以進行場外交易以獲取利潤。

在e投睿eToro，那些頂尖的交易者通過展現他們的投資業績，吸引其他交易者複製他們的交易，可以賺取更多的獎金。這一點也是e投睿eToro區別於其他交易平台最大的特色。

除了加密貨幣，e投睿eToro還提供從歐美股票到原物料等傳統金融產品的交易。但它最負盛名的還是其社交投資功能。就像Facebook和Twitter一樣，交易者可以在獨特的動態消息中關注最具影響力的交易者與投資主題。

e投睿eToro的美國地區的經理Guy Hirsch表示，用戶可以直接向其複製的交易者發送訊息。他補充道：

“比如比特幣市場，每當有其他用戶發送比特幣的資訊，你就可以在動態消息中看到。你可以對消息進行評論、分享與點贊。同樣的，你們之間的互動交流也將被其他比特幣交易者所關注到。”

每個月，e投睿eToro都將給予優秀的明星交易者一定的行銷預算與獎金以獎勵他們優秀且負責任地交易。如果是頂級交易者，他將收到年化資管費（AUM）2%的月度獎金。

在其正式進入美國市場後，e投睿eToro將邀請許多本土的頂級交易者加入到明星交易者的行列。截至目前，共有250多位優秀的投資者加入，他們每個人在全球都擁有數千個複製跟單者。

“我們能向大家介紹許許多多成功的案例。他們在e投睿eToro獲利頗豐，有的已經是在全職做交易了。” Hirsch說到，“在e投睿eToro交易基本上成了他們的工作。”根據e投睿團隊，這些明星交易者可以每月賺取從500美元到4萬美元不等。

e投睿eToro成立於2007，也就是比特幣誕生的前一年。創始人Assia是資深的加密貨幣專家。

他協助以太坊創始人Vitalik Buterin研發了“彩色幣”——作為比特幣的替代品，這也是如今倍受青睞的以太坊基礎——ERC-20的前身。

今年3月，e投睿eToro成功進行了E輪融資。此輪融資由中國民生金融領投，日本SBI集團、韓投夥伴（KIP）等參投。迄今為止，它的融資總規模已達1.62億美元。這個平台覆蓋了140個國家的數千萬用戶，包括中國、俄羅斯、瑞士和英國等國家在內。

雖然Hirsch並沒有給出在美國開展加密貨幣業務的具體時間，但是他明確地強調了e投睿eToro將會向所有法規允許的國家提供加密貨幣交易。

e投睿eToro將傳統金融市場與加密貨幣以及社區緊密地聯繫在一起。這絶對是一個宏偉的計劃。誠如Hirsch總結的，“我相信區塊鏈技術將運用至所有的金融資產，e投睿eToro會帶領市場將夢想照進現實。”