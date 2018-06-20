中國嚴控新聞 官方報告卻說產業蓬勃

自由亞洲電台（RFA）報導，在國際社會看來，中國新聞自由度多年徘徊在倒數間，尤其在中國國家主席習近平上台以來，北京當局對媒體的強硬管制愈演愈烈，但中國記協發布的報告「卻得出了全然不同的結論」，提出中國新聞事業正「蓬勃發展」。

記協報告還概述中國媒體技術變革的大環境，包括：越來越多的中國網民依靠手機等行動設備獲取新聞；網絡視頻（網路影音）市場規模急劇膨脹和影音戰略地位的快速提升；以及集專業媒體和自媒體為一身的融媒體的逐步成熟。

這份長達3萬字的報告從新聞從業環境、媒體轉型、權益保護、對外交流等方面描述中國新聞事業發展總體情況。

自由亞洲電台指出，值得注意的是，報告是由中國記協與中國國家廣播電視總局、中國國家互聯網信息辦公室等部門聯合撰寫，「體現了該協會與政府相關部門的緊密聯繫」。

報導引述一名不願具名的前外媒工作者表示，在與中國國內主流媒體記者的交談中，他了解到在很多時候，如果要想報導新聞，記者要比中共中央宣傳部（中宣部）跑得還快。也就是說，他們會爭取在官方禁令下達前第一時間發布突發新聞。雖然事後這類報導很可能被撤下，但對他們來說已經算是一場「勝利」了。

報導引述曾就讀美國哥倫比亞大學的中國民主黨員陳闖創表示，雖然中國調查記者的生存空間所剩無幾，但如果新聞從業者願意在體制內工作，願意為中共政權服務，他們的生活水準其實在提升。

陳闖創說：「很多人在沒有政治反對概念的情況下，繼續投身維護到這個體制中，然後參與到一個相對收入還不錯的職業是很正常的事情。」（編輯：馮昭/楊昇儒）1070620