腸病毒進入流行期　嬰幼兒、孕產婦要小心防範

腸病毒正式進入流行期，新北市衛生局監測，上周腸病毒門、急診就診達1958人次，累積出現6例重症個案。小兒科醫師提醒，今年重症大多以一歲以下嬰幼兒為主，其中以伊科病毒11型居多，提醒家中有幼兒及孕產婦多注意，勤洗手加強消毒降低感染機率。

新北市衛生局副局長許朝程指出，目前全台累計有15例腸病毒重症，其中6例在新北市，由於腸病毒經由糞口、飛沫或接觸傳染，勤洗手為最主要預防措施，成人感染腸病毒症狀不明顯，但是小孩子免疫力較弱，家中有5歲以下幼童，須注意個人衛生習慣，外出回家時應更換衣服、洗手，避免把病毒帶回家，玩具、家中地板可以用稀釋的漂白水消毒，乾洗手液或酒精對殺死腸病毒無效。