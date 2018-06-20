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腸病毒進入流行期　嬰幼兒、孕產婦要小心防範

記者蔡琇惠／新北報導2018/06/20 14:33
▲腸病毒進入流行期，勤洗手才是最佳預防之道。（圖／記者蔡琇惠攝，2018.06.20）
▲腸病毒進入流行期，勤洗手才是最佳預防之道。（圖／記者蔡琇惠攝，2018.06.20）

腸病毒正式進入流行期，新北市衛生局監測，上周腸病毒門、急診就診達1958人次，累積出現6例重症個案。小兒科醫師提醒，今年重症大多以一歲以下嬰幼兒為主，其中以伊科病毒11型居多，提醒家中有幼兒及孕產婦多注意，勤洗手加強消毒降低感染機率。

新北市衛生局副局長許朝程指出，目前全台累計有15例腸病毒重症，其中6例在新北市，由於腸病毒經由糞口、飛沫或接觸傳染，勤洗手為最主要預防措施，成人感染腸病毒症狀不明顯，但是小孩子免疫力較弱，家中有5歲以下幼童，須注意個人衛生習慣，外出回家時應更換衣服、洗手，避免把病毒帶回家，玩具、家中地板可以用稀釋的漂白水消毒，乾洗手液或酒精對殺死腸病毒無效。

林口長庚醫院小兒感染科醫師黃玉成表示，腸病毒的型別高達100多種，常見的是克沙奇Ａ型、71型，多數會有疱疹性咽峽炎、手足口病症狀，感染伊科病毒比較不容易辨別，症狀類似感冒，不會表現出典型腸病毒症狀，若出現發燒、喉嚨發炎、頭痛、腦壓升高、嘔吐，就要提高警覺。

黃玉成提醒，出生未滿月的新生兒，在媽媽生產前、分娩過程或出生後的人際接觸，皆可能感染腸病毒，常見症狀包括發燒、活動力下降及喝奶量變少等，嚴重者引發敗血症、心肌炎、腦（膜）炎孕產婦應注意自身狀況，有感冒症狀者避免探視嬰兒。

衛生局表示，勤洗手是預防腸病毒最有效的方式，在流行期間單一行政區只要檢出重症及腸病毒71型輕症個案，就列入高風險區，幼托園所7天內同班級或不分班有2名腸病毒個案，就要強制停課7天。

關鍵字腸病毒洗手克沙奇伊科病毒黃玉成
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