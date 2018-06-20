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〈遠東銀股東會〉踩到產金分離紅線？徐旭東強調沒決策

鉅亨網2018/06/20 12:59
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遠東商銀 (2845-TW) 今 (20) 日舉行股東常會，外界質疑遠東集團總裁暨遠東銀副董事長徐旭東，認為他違反「產金分離」原則，但徐旭東今天仍以自然人身分當選本屆董事；面對產金分離議題，徐旭東表示，遠銀的業務都由總經理負責，他沒有任何決策權，並強調遠銀的公司治理很好還得獎。

外界質疑徐旭東因同時擔任亞泥、遠傳、裕民等關係企業董事長，卻又出任遠銀副董事長，違反「產金分離」原則。

對此，徐旭東表示，股東會副董事長可以不用出席，但由於在集團中有地位，為了回答小股東的問題，他才會每年都來，他強調，「我與其他公司不同 (意指富邦集團)，不能因為別人有違反的情形，就打到我。」

徐旭東進一步表示，遠銀的業務都由總經理負責，他沒有任何決策權，「產金分離對我而言，不是一個 issue」。

周添財也表示，產金分離是在銀行法第 35 條之 1 規定，要求銀行董事長、總經理不能再兼任其他產業的職務，但副董事長是被允許的。

周添財指出，在遠東商銀，副董事長是沒有任何最終簽核權，內部的權責劃分也沒有副董事長的權責，因此，就實質上，副董沒有最後的決定權，但如果金管會仍有「產金分離」的疑慮，會向金管會說明。

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關鍵字遠東銀徐旭東產金分離headline
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