無預警！Google Map移除Uber叫車功能

時間不過一年前， 2017 年 1 月， Google 大舉宣布 Google Maps 新增 Uber 叫車功能，用戶能在搜尋路線的同時，即時看到 Uber 預估抵達時間與車資，還能直接在 Google Maps 上對 Uber 叫車、付款。而今這項功能卻無預警下架，儘管用戶還是能看到預估到達時間與車資，不過， Google 官網上已顯示為「你無法再透過 Google Map 直接預定 Uber 」，兩者正式宣告分手。

目前， Google 尚未對於移除 Uber 叫車功能做出任何說明。據外媒報導， Uber 認為消費者更喜歡用 Uber App 預約，所以片面地向 Google 暫停了合作。另一原因可能為， Google 與 Uber 兩者間不再僅為合作關係，去（ 2017 ）年 Google 透過旗下創投公司 CapitalG ，向 Uber 美國市場最大對手 Lyft 投資了 10 億美元， Lyft 更於去年拿下美國 1/3 市場，這對全球市場陷於苦戰的 Uber 無非是一記打擊。

而 Uber 近期也一改過往驍勇善戰、與當地政府對槓等作風，改為專注於異業市場合作，如出售東南亞事業體給當地業者 Grab 等，都可以見得營運方向的轉變。