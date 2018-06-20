NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命健康醫藥媽媽保健
即時跑馬燈唐鳳暢談暖外交：可與先進國做朋友唐鳳談輔選　找她直播來者不拒凱擘大寬頻500M只要$799
生活

無預警！Google Map移除Uber叫車功能

記者易皓瑜／台北報導2018/06/20 13:27
▲Google Maps 無預警移除 Uber 直接叫車功能。（圖／翻攝 Google Maps）
▲Google Maps 無預警移除 Uber 直接叫車功能。（圖／翻攝 Google Maps）

近日， Google 在亳無預警之下，將 Google Maps 中的 Uber 叫車功能移除，兩者正式分手，未來使用者必需自行開啟 Uber App 才能叫車、付費。

時間不過一年前， 2017 年 1 月， Google 大舉宣布 Google Maps 新增 Uber 叫車功能，用戶能在搜尋路線的同時，即時看到 Uber 預估抵達時間與車資，還能直接在 Google Maps 上對 Uber 叫車、付款。而今這項功能卻無預警下架，儘管用戶還是能看到預估到達時間與車資，不過， Google 官網上已顯示為「你無法再透過 Google Map 直接預定 Uber 」，兩者正式宣告分手。

目前， Google 尚未對於移除 Uber 叫車功能做出任何說明。據外媒報導， Uber 認為消費者更喜歡用 Uber App 預約，所以片面地向 Google 暫停了合作。另一原因可能為， Google 與 Uber 兩者間不再僅為合作關係，去（ 2017 ）年 Google 透過旗下創投公司 CapitalG ，向 Uber 美國市場最大對手 Lyft 投資了 10 億美元， Lyft 更於去年拿下美國 1/3 市場，這對全球市場陷於苦戰的 Uber 無非是一記打擊。

而 Uber 近期也一改過往驍勇善戰、與當地政府對槓等作風，改為專注於異業市場合作，如出售東南亞事業體給當地業者 Grab 等，都可以見得營運方向的轉變。

關鍵字googleuber優步google mapuber applyft
吳音寧透露不想被質詢　網友酸爆

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan