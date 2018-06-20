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即時跑馬燈唐鳳暢談暖外交：可與先進國做朋友唐鳳談輔選　找她直播來者不拒凱擘大寬頻500M只要$799
政治

暢談「暖外交」　唐鳳：台灣可與先進國家做朋友

記者林仕祥／台北報導2018/06/20 13:32
▲行政院政務委員唐鳳表示，台灣協助其他國家，發展外交關係，不一定是幫助發展比我們落後的地區，可能可以著眼在與我們平起平坐，或發展階段比我們更進步的地區，看雙方有沒有互相交流的部分。（圖／林仕祥攝 , 2018.6.20）
▲行政院政務委員唐鳳表示，台灣協助其他國家，發展外交關係，不一定是幫助發展比我們落後的地區，可能可以著眼在與我們平起平坐，或發展階段比我們更進步的地區，看雙方有沒有互相交流的部分。（圖／林仕祥攝 , 2018.6.20）

行政院政務委員唐鳳上周訪問紐約，與多位開放政府聯絡人參加工作坊，分享台灣數位治理經驗，唐鳳今（20）日與媒體茶敘時表示，這半年來做了很多「暖實力」外交，台灣協助其他國家，發展外交關係，不一定是幫助發展比我們落後的地區，可能可以著眼在與我們平起平坐，或發展階段比我們更進步的地區，看雙方有沒有互相交流的部分。

唐鳳表示，暖實力外交的概念，是她在入閣前就已經開始在公民科技、開放政府做一些創新，也非常高興外交部全力支持台灣把數位治理、永續發展目標的共同促成當成外交方針一部分。這次到紐約有和聯合國的聯工小組、友邦駐聯合國朋友們，對「聯合國永續發展目標」這個議題進行相當多的討論。

唐鳳指出，台灣也有自己的國家永續發展報告，前面16項，包含永續發展社會、經濟及環境都做得不錯，但第17項，也就是「促進目標夥伴實踐關係」上，提了一些國合會及友邦比較援助性質的工作，當然這些工作相當重要，也扣合永續發展目標，但這次的感覺是，台灣除了和發展階段還沒到我們這一個程度朋友們建立關係外，也可以著眼在發展階段跟我們相當，或比我們更前面的朋友，分享台灣的一些創新。

唐鳳說，台灣能夠提出貢獻的地方，不一定是對於對方的國家政府，可以是對於市政府，也可以用各種不同的角度，像私部門又是公部門的角度去進行實質的合作，這一些實質的合作，讓雙方有互相點菜的行為，不只是一兩次活動，而可以變成雙方越來越深化的關係。

唐鳳強調，因為她出去討論的題目，都是扣合永續發展目標，這是國際社會大家討論過，共同要努力的部分，所以不會被對岸打壓，打壓這個沒有任何意義，「我想是很好的外交方法」。

關鍵字唐鳳暖外交永續發展聯合國
唐鳳談輔選　找她直播來者不拒

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