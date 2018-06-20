核二廠核廢料如何處理 黃國昌籲侯蘇表態

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅指出，原能會過去以核二用過核燃料露天乾式貯存設施通過環評及相關變更程序，認定符合放射性物料管理法，並核發執照。居民提撤銷建照訴訟，但法院尊重原能會專業判斷，今年1月居民敗訴確定。

北海岸反核行動聯盟、台灣蠻野心足生態協會在立法院召開「重新思考核二廠用過核燃料露天乾貯設施」記者會。環保團體指出，目前進行中的核二除役環評，就第二階段乾式貯存設施，已規劃改採「室內」貯存，但是先前規劃尚未興建的第一階段乾式貯存設施，仍想維持原「露天」貯存方案，希望行政部門慎思。

（中央社記者范正祥台北20日電）環保團體今天質疑核二廠核廢料如果採用露天乾式貯存，恐將威脅北海岸居民健康安全；時代力量立委黃國昌呼籲新北市長參選人侯友宜和蘇貞昌對核廢料處理方式清楚表態。

蔡雅瀅表示，雖然在「撤銷建照」訴訟方面，居民敗訴。但是在「環評」部分，居民今年5月收到最高行政法院判決獲得勝訴，據此新事實，環團和北海岸居民提出訴求，希望原能會能夠撤銷或廢止當初通過的乾式貯存設施「建照」處分。

她說，核二廠除役環評，台電規劃的第二階段乾式貯存，已經採納民眾意見做「室內」乾式貯存。但對第一階段的環評，還是要採「露天」設施，很多居民擔心。

蔡雅瀅表示，既然目前第一階段乾式貯存設施還沒興建完成，第二階段也已經準備要改成室內貯存，希望台電重新思考，放棄第一階段乾式貯存設施，在第二階段把所有疑慮排除，「在第二階段一次規劃就好，原來不好的第一階段放棄。」

北海岸反核行動聯盟執行長郭慶霖也說，希望台電暫停第一期興建計畫，重新與除役環評中的第二期室內乾貯設施整體考量，規劃可排除居民疑慮的貯存設施。

出席記者會的黃國昌批評，行政機關對居民所提訴求置之不理，必須要靠居民與熱心義務律師協助，到法院花了很多時間訴訟，才有可能討到一點點的公道。

他說，核二廠核廢料露天乾式貯存的爭議，台電及原能會不要輕忽居民的意見。

黃國昌表示，希望中央和地方政府對此都要展現具體作為，也要求侯友宜和蘇貞昌兩位目前正在競選新北市長的參選人，對此議題清楚表態，告訴市民是否要讓台電將高階核廢料用露天乾式貯存方式進行。如果不贊成，具體作為又是什麼。

記者會上，黃國昌、蔡雅瀅、郭慶霖等人與到場關心此案的北海岸居民一起高喊「撤銷露天乾貯．捍衛北海岸安全」口號，籲請各界重視核廢料處理。（編輯：黃國倫）1070620