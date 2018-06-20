NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈唐鳳暢談暖外交：可與先進國做朋友唐鳳談輔選　找她直播來者不拒凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

羅智先：統一持續調結構 聚焦經營

中央社2018/06/20 13:08
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者韓婷婷台北20日電）統一企業今天股東會，通過每股配發5.5元現金股利，股息創歷史新高。董事長羅智先表示，「調結構」仍是今年最重要的策略方向，秉持聚焦經營與簡單操作的基本原則。

統一企業去年度受惠處分上海星巴克股權所產生一次性獲利，以及轉投資事業獲利均較去年同期成長，稅後純益達新台幣398.4億元，年增174.3%，每股純益7.01元，均創歷史新高。

食品安全依舊是國人最關心的議題，羅智先強調，統一始終戒慎恐懼，去年正式啟用耗資10億元打造的國家級「食品安全中心大樓」，強化價值鏈的風險控管，針對供應商、原物料、製程、產品進行更嚴格的把關，絕不踩踏食安紅線。

面對消費市場的多變，羅智先表示，現代生活及形式持續演變中，米、麵及麵包雖仍是主食，但吃的方法和型態已經發展出很多不同面向。亞洲市場對於麵粉食品的需求持續增加，麵包只是其中一個品項，隨著年輕世代消費習慣改變，烘焙市場的規模明顯擴大中，統一發展烘焙業最大的挑戰在烘焙師傅的培養。

至於中國大陸火熱發展的外送新商機，羅智先認為，大陸泡麵市場也正處於轉型階段，不致於影響整體市場需求。

近來美中貿易戰打的火熱，羅智先表示，兩大國展開貿易戰，全世界都會受到影響，只是不同型勢的影響；儘管食品業是內需市場為主，直接影響不大，但一旦全球經濟動盪，不確定性高，內需就會受到衝擊，希望兩國能夠談一談走向和解。（編輯：張良知）1070620

亞股反彈上漲多 美中貿易戰...台大獲准在泰國設碩士學程 ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan