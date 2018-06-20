羅智先：統一持續調結構 聚焦經營

食品安全依舊是國人最關心的議題，羅智先強調，統一始終戒慎恐懼，去年正式啟用耗資10億元打造的國家級「食品安全中心大樓」，強化價值鏈的風險控管，針對供應商、原物料、製程、產品進行更嚴格的把關，絕不踩踏食安紅線。

（中央社記者韓婷婷台北20日電）統一企業今天股東會，通過每股配發5.5元現金股利，股息創歷史新高。董事長羅智先表示，「調結構」仍是今年最重要的策略方向，秉持聚焦經營與簡單操作的基本原則。

面對消費市場的多變，羅智先表示，現代生活及形式持續演變中，米、麵及麵包雖仍是主食，但吃的方法和型態已經發展出很多不同面向。亞洲市場對於麵粉食品的需求持續增加，麵包只是其中一個品項，隨著年輕世代消費習慣改變，烘焙市場的規模明顯擴大中，統一發展烘焙業最大的挑戰在烘焙師傅的培養。

至於中國大陸火熱發展的外送新商機，羅智先認為，大陸泡麵市場也正處於轉型階段，不致於影響整體市場需求。

近來美中貿易戰打的火熱，羅智先表示，兩大國展開貿易戰，全世界都會受到影響，只是不同型勢的影響；儘管食品業是內需市場為主，直接影響不大，但一旦全球經濟動盪，不確定性高，內需就會受到衝擊，希望兩國能夠談一談走向和解。（編輯：張良知）1070620