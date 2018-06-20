斯波義信獲唐獎漢學獎 欣喜受到世界認同

斯波在東洋文庫接受中央社記者採訪時說他是研究中國史的，能獲得唐獎，真的完全沒想到，感到很驚訝。不過他說：「想到或許是我的努力對漢學有助益，這讓我感到很高興，真的很感謝。」

日本公益財團法人東洋文庫文庫長斯波義信成為唐獎第三屆漢學獎得主。之前，他獲得多項殊榮，2004年獲日本政府頒發瑞寶重光章、2006年獲日本文化功勞者的名銜、去年年底他以研究中國史成績顯著，獲頒文化勳章。

（中央社記者楊明珠東京20日專電）唐獎第三屆漢學獎得主斯波義信是日本著名的漢學家、中國史專家，對宋代商業史有深入研究。得知獲唐獎的漢學獎，他為自己的努力獲得世界認同，感到很高興。

斯波表示，他2006年獲文化功勞者名銜時已心滿意足了，沒想到上了年紀，連文化勳章都獲頒，現在又受到世界認同，真的很高興。

去年11月3日斯波與其他4名文化勳章得獎人在皇居（皇宮）從日皇明仁手中接下表揚狀和文化勳章。斯波代表致詞說：「我們將在各自的崗位更努力、更精進。」

斯波接受採訪時，特別帶來文化勳章及縮小版的表揚狀影本。他說，真正的表揚狀很大一張，中央有大日本國璽的用印，上方有日皇揮毫寫的名字「明仁」二字，這是他第一次看到的。

東洋文庫為了紀念他榮獲文化勳章，有92年歷史的東洋學講座22日將舉辦講座，他將以從資金調度方法看華人社會為題演講。他擔任名譽教授一職的大阪大學以及他任教過的國際基督教大學都已為他舉辦祝賀性質的紀念演講。去年11月他也受邀到台大演講。

斯波的研究是以實證的史料為基礎，研究宋代商業史，關注的領域包括宋代以後的交通發達的過程、區域開發、行政與經濟的關係、都市化，與同鄉會、華僑的關係等。

他透過考察中國各地的差異及多樣性，以具有全國性的、通史的觀點，協助外界更了解中國。除了東洋學的研究之外，斯波還利用社會科學方法做研究，為中國史學開闢新境界。

記者問到為何對於漢學有興趣，斯波表示，日本的學問很多是學自中國，中國歷史悠久，在日本，有很多人努力學習中國哲學、中國文學等。學習日本的國語、國文學、國史之際，如果沒中國知識為根底，很多地方無法理解。

如法律，自古都是先有中國的法律再有日本的法律，制度也是，有些人在鑽研法律的裁判制度、判例的訂法，中國知識在很多地方被用於實際用途，如果不研究（中國知識），只知日本的事，是無法理解的。

他表示，他很多前輩在研究中國，都認為中國在歷史的長河中有很大發展，發展長期持續且具調和性，是一大特徵。有日本學者指出，中國不斷地發展，比較大的發展就是日本的平安朝到鎌倉時期，也就是中國的唐宋時期有了很大的變化。

「宋代商業史研究」一書是斯波的代表作，於1968年出版、1979年再版。這本書受到海內外學者的高度評價，是西方各大學研讀宋代史必讀教材之一。

他在撰寫此書時，是利用大量的官方私人史料、地方志的記載整理宋代商業發展及其對社會變化的影響，考察宋代交通、全國市場、城市和市鎮、商業組織的興起，可協助讀者深入了解宋代的經濟革命、唐宋變革、宋代商業繁榮等理論與觀點。

斯波認為，要研究歷史就須找出資料佐證。他的看法是，社會分化得更為複雜，產業發達，都是因為交通的緣故。另外，若都市非常發達，不僅是都市，農村也會有市場。結果，社會變得更流動，自由使得貨暢其流。

斯波說：「我就是在調查這些事，孜孜不倦、有毅力地一路走過來。很高興能獲得大家的肯定。」

他的著作還有「函館華僑關係資料集」、「宋代江南經濟史的研究」、「華僑」、「中國都市史」以及與人合著的「宋史食貨志譯註」等。有關宋代商業、經濟史的研究，可讓讀者從書中了解到宋代商品經濟在中國史上的地位。

斯波義信1930年生於東京，1953年畢業於東京大學文學部東洋史學科（系）、1955年完成東京大學大學院人文科學研究科碩士課程、1962年取得文學博士學位，1969年當上大阪大學文學部助教授、1979年升為教授。

他在1986年成為東京大學東洋文化研究所教授及東大大學院人文科學研究科教授、1988年至1990年擔任東大東洋文化研究所所長、1991年至2001年擔任國際基督教大學養學部教授、2001年起擔任東洋文庫理事長（2007年起擔任文庫長）。（編輯：高照芬）1070620