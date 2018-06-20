NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈唐鳳暢談暖外交：可與先進國做朋友唐鳳談輔選　找她直播來者不拒凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

宇文所安獲唐獎 盼漢學傳承永保生命力

中央社2018/06/20 13:04
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者尹俊傑麻州牛頓19日專電）美國漢學家宇文所安是唐詩研究權威，他的著作忠於歷史，並設法與新時代產生連結。榮獲唐獎肯定的他，希望漢學煥發生命力，持續向中外讀者展現中華漢文化的複雜與活力。

宇文所安（Stephen Owen）現任哈佛大學榮譽教授，是第三屆唐獎漢學獎得主之一。主辦單位指出，宇文所安以唐詩研究獨步全球，其他領域也貢獻卓著，並為古典詩文翻譯大家，其著作為漢學開創新局，也為東西比較文學理論及實踐帶來突破，獲獎實至名歸。

71歲的宇文所安感謝唐獎評選委員會，他表示，漢學領域每個獎項推薦與提名各有特色，也都為這項領域的發展擘畫願景。

宇文所安說：「唐獎的美妙之處，在於眼光不停留在單一優秀文章或幾部傑出作品，而是在意這項領域過去怎麼成長，未來還能如何成長。我認為，這不是一年或許多年就可以辦到的，這也是唐獎創立的願景與長遠目標。」

從事中國古典文學研究半世紀的宇文所安說，漢學根植於過去的中華漢文化，也不斷為當代與後代子孫賦予新意，讓過去煥發新的生命力。漢學除融合其民族文化起源，也希望盡可能橫跨文化，傳播到世界其他地方，與不同文化一起成長。

談到個人著作，宇文所安表示，最重要的是忠於過去，同時尋找新方式，讓作品在當代學術領域展現生氣，帶領中外讀者領略中華歷史的複雜與活力，了解傳統中華文化在當代的特殊意義。他期待在獲獎後，持續在這方面做出貢獻。

宇文所安學術生涯獲得眾多榮譽，除獲選傅爾布萊特學者（Fulbright Scholar），1997年獲哈佛大學詹姆斯．布萊恩特．柯南德特級教授（James BryantConant University Professorship）頭銜，並於2006年獲頒美隆基金會（Mellon Foundation）傑出成就獎。

在宇文所安眼中，唐獎是生平所獲最崇高的榮譽。另一個令他難忘的榮譽，是今年4月從哈佛大學退休時，門生齊聚一堂發表各自作品，從新時代題材到傳統文本研究，內容包羅萬象，「教學生涯能跟這些孩子們交談，傳授他們知識，我引以為傲」。

不過，宇文所安坦言，年輕一輩比較偏好當代文學，對古典文學日漸不感興趣。

他表示，面對當今複雜的世界，不必為了一件事而放棄另一件事。他只求學生體認，古典文學不像他們想像般無聊，與課堂上所學相比，其實有截然不同的樂趣。

宇文所安說：「方法就是讓一件事變得有趣，進而永保生命力，除了忠於歷史淵源，也與當代產生關聯。這是浩大工程，也是我們的職責所在。」（編輯：陳惠珍）1070620

科大生游出就業力 救生員檢...亞股反彈上漲多 美中貿易戰...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan