宇文所安獲唐獎 盼漢學傳承永保生命力

71歲的宇文所安感謝唐獎評選委員會，他表示，漢學領域每個獎項推薦與提名各有特色，也都為這項領域的發展擘畫願景。

宇文所安（Stephen Owen）現任哈佛大學榮譽教授，是第三屆唐獎漢學獎得主之一。主辦單位指出，宇文所安以唐詩研究獨步全球，其他領域也貢獻卓著，並為古典詩文翻譯大家，其著作為漢學開創新局，也為東西比較文學理論及實踐帶來突破，獲獎實至名歸。

（中央社記者尹俊傑麻州牛頓19日專電）美國漢學家宇文所安是唐詩研究權威，他的著作忠於歷史，並設法與新時代產生連結。榮獲唐獎肯定的他，希望漢學煥發生命力，持續向中外讀者展現中華漢文化的複雜與活力。

宇文所安說：「唐獎的美妙之處，在於眼光不停留在單一優秀文章或幾部傑出作品，而是在意這項領域過去怎麼成長，未來還能如何成長。我認為，這不是一年或許多年就可以辦到的，這也是唐獎創立的願景與長遠目標。」

從事中國古典文學研究半世紀的宇文所安說，漢學根植於過去的中華漢文化，也不斷為當代與後代子孫賦予新意，讓過去煥發新的生命力。漢學除融合其民族文化起源，也希望盡可能橫跨文化，傳播到世界其他地方，與不同文化一起成長。

談到個人著作，宇文所安表示，最重要的是忠於過去，同時尋找新方式，讓作品在當代學術領域展現生氣，帶領中外讀者領略中華歷史的複雜與活力，了解傳統中華文化在當代的特殊意義。他期待在獲獎後，持續在這方面做出貢獻。

宇文所安學術生涯獲得眾多榮譽，除獲選傅爾布萊特學者（Fulbright Scholar），1997年獲哈佛大學詹姆斯．布萊恩特．柯南德特級教授（James BryantConant University Professorship）頭銜，並於2006年獲頒美隆基金會（Mellon Foundation）傑出成就獎。

在宇文所安眼中，唐獎是生平所獲最崇高的榮譽。另一個令他難忘的榮譽，是今年4月從哈佛大學退休時，門生齊聚一堂發表各自作品，從新時代題材到傳統文本研究，內容包羅萬象，「教學生涯能跟這些孩子們交談，傳授他們知識，我引以為傲」。

不過，宇文所安坦言，年輕一輩比較偏好當代文學，對古典文學日漸不感興趣。

他表示，面對當今複雜的世界，不必為了一件事而放棄另一件事。他只求學生體認，古典文學不像他們想像般無聊，與課堂上所學相比，其實有截然不同的樂趣。

宇文所安說：「方法就是讓一件事變得有趣，進而永保生命力，除了忠於歷史淵源，也與當代產生關聯。這是浩大工程，也是我們的職責所在。」（編輯：陳惠珍）1070620