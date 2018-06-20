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科大生游出就業力 救生員檢定通過率百分百

中央社2018/06/20 13:03
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者許秩維台北20日電）為了幫學生找到就業路，城市科大休閒系積極加強水域課程，鼓勵學生參加游泳池救生員檢定，今年31名學生報考檢定，通過率百分百，為自己拚出就業競爭力。

台北城市科技大學今天發布新聞稿表示，為了替企業打造可用之才，為學生找到就業之路，休閒事業系近年積極打造水域專業人才，每年都輔導學生參加救生員檢定，今天舉辦救生員救援實況演練，吸引不少企業到場招攬人才。

台北城市科技大學休閒事業系主任陳寅全表示，民國99年起，教育部體育署規定飯店、游泳池、海水浴場等執業場所的職業救生員，必須有教育部體育署檢定合格並核發證照的救生員才能擔任，檢定考試包含學科與術科測驗。

陳寅全指出，這項考試不容易，術科除了考救生4式（抬頭捷泳、抬頭蛙泳、側泳、基本仰泳）各游50公尺，還要在1分40秒內完成徒手游25公尺、潛入水底拉假人並帶假人游25公尺，因此系上積極加強水域課程，學生考照的通過率也逐年提升，今年有31人報考，通過率更達百分百。

原是北一女籃球校隊的傅心瀅，去年畢業後進入城市科大休閒系就讀，目的就是要儲備就業競爭力，讓自己成為全方位的運動管理人才。

傅心瀅表示，自己原本是「旱鴨子」，透過系上的教導與鼓勵，在這一年培訓期中，從非常怕水到慢慢親近水，還變成游泳高手，今年更通過教育部體育署游泳池救生員檢定。

城市科大休閒系大一生張博清從小喜歡游泳，因為常聽到不幸溺水事件，讓他想從事救人的工作。

張博清指出，會游泳不代表能救人，他歷經1個月時間，每天游泳2小時做足準備，最後通過救生員檢定，而藉由專業訓練過程，也讓他了解救人要從溺水者的背後接近，扣住腋下進行施救，他也提醒民眾，下水前務必做好暖身運動，手、腳多拉筋，以免發生水中抽筋。（編輯：黃于）1070620

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