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發現幼鳥落巢　救援要領謹記停、看、聽

記者黃玿琮／台中報導2018/06/20 14:40
▲雪霸人員將兩隻落巢幼鳥放回巢中，並見證黑枕藍鶲一次成功孵育的過程。（圖／潘振彰攝、雪霸處提供）
▲雪霸人員將兩隻落巢幼鳥放回巢中，並見證黑枕藍鶲一次成功孵育的過程。（圖／潘振彰攝、雪霸處提供）

時序進入夏季，是許多鳥類繁殖與育雛的高峰季，也因為幼鳥正要離巢學飛，在郊區、都市公園或住宅常可發現受傷或掉落的幼鳥，有愛心的民眾一定想要伸出援手幫助這些野生動物；雪霸國家公園管理處保育研究課呼籲，請謹記停、看、聽，才不會讓你的「愛心」變成「傷心」，甚或拆散成鳥與幼鳥一窩鳥。

6月上旬，雪霸處在汶水園區的樹上發現一對正在育雛的黑枕藍鶲，鳥巢中有3隻嗷嗷待哺的幼鳥，親鳥輪流抓蟲餵食並叼走鳥寶寶的便便好忙碌；而雪霸處人員為了不干擾牠們，於是透過望遠鏡頭持續記錄下整個成長過程。

日前在一場大雨過後的早晨，雪霸處人員發現兩隻幼鳥掉落樹下，站在地上全身濕透且尚無法飛行；經評估後以塑膠袋將幼鳥拾起，再以衛生紙稍微擦乾後，爬上鋁梯先後將兩隻幼鳥放回巢中，所幸後來親鳥繼續餵食，並見證一次成功孵育的過程。

雪霸處保育研究課表示，民眾如果見到全身羽毛尚未長齊全的幼鳥站在地上，停！先停一下，不用急著伸出手去抓牠；看！再看一下，幼鳥是否能正常短距離跳躍或觀察振翅行為；聽！接著再聽一聽，是否有親鳥正在附近鳴叫呼喚。如果有觀察到上述行為，那代表幼鳥正在為離巢前做振翅飛行訓練，而親鳥也在附近循循善誘中。只要把幼鳥移到附近的矮灌叢或小樹上安全之處，甚至不用移動也可以，親鳥自然會帶領幼鳥回到安全的樹上或鳥巢附近。

▲雪霸處保育課提醒民眾發現落巢幼鳥時，需謹記「停、看、聽」的鳥類救援sop。（圖／雪霸處提供）

保育研究課建議，如果發現幼鳥有不正常的行為或有明顯受傷，確認有足夠的隔離防範裝備下，才需要進一步協助救傷，畢竟人禽之間仍有共通的傳染疾病(如禽流感)。捕抓及救傷的幾項原則，以保護自己與保護幼鳥為優先，避免徒手捕抓。

應利用較易取得的毛巾或二手衣物(深色尤佳)，將其全身包裹住，並遮住眼睛減少其驚嚇，再放置於紙箱或質地偏軟的裝箱即可，儘速送往動物醫院或野生動物救傷單位，而運送過程中無須提供水或食物。如果現場無法當下處理，也可尋求專業單位來協助。除了各地的野鳥協(學)會之外，也可聯絡中華民國野鳥協會，或林務局的保育、收容救傷及查緝單位請求協助。

關鍵字雪霸國家公園保育研究課幼鳥落巢禽流感
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