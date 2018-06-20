台大獲准在泰國設碩士學程 仍未申請

（中央社記者劉得倉曼谷20日專電）泰國內閣會議19日同意由安美德大學設立國立台灣大學碩士學程（碩士班）。不過台大至今未提出申請。
泰國教育部長堤拉傑（Teerakiat Jareonsettasin）2月初宣布，將在內閣會議中提案國立台灣大學在泰國辦學。
依照泰國政府支持高潛力的外國大學在泰國辦學政策，推展高潛力外國大學在泰國辦學的委員會也已同意台大在泰國辦學，認定台大符合在泰國辦學的資格及對發展Thailand4.0的助益。
泰國政府發言人訕聖在19日的內閣會議後表示，已經同意安美德大學（Amata University）成立國立台灣大學 Master of Science in Engineering（Intelligent Manufacturing System）碩士學程，依據2017年5月26日第29/2560條有關推廣國外高品質學術機構法案，通過此案。
國立台灣大學為台灣最知名的大學，被 QSUniversity Ranking 排名為台灣第一學府，世界大學排名在100名以內，將在泰國開辦的學程，是國立台灣大學的 Master of Science in Engineering 課程，專門研究生產線所用的機器人（Future of Automation）和未來的運輸工具 （Autonomous Vehicle）
主要目的是讓泰國發展成為智慧城市（Smart City），為東部經濟走廊（EEC）地區培養科學及科技人才，滿足未來 S-Curve 指定工業的人才需求。課程將與台大使用同一規格，無論是科系、師資、研究資料庫、指導教授時數等，課程含中英文，修業2年，校址設於春武里省Amata Nakhon工業區。（編輯：陳俊碩）1070620