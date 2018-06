台大獲准在泰國設碩士學程 仍未申請

泰國政府發言人訕聖在19日的內閣會議後表示,已經同意安美德大學(Amata University)成立國立台灣大學 Master of Science in Engineering(Intelligent Manufacturing System)碩士學程,依據2017年5月26日第29/2560條有關推廣國外高品質學術機構法案,通過此案。

國立台灣大學為台灣最知名的大學,被 QSUniversity Ranking 排名為台灣第一學府,世界大學排名在100名以內,將在泰國開辦的學程,是國立台灣大學的 Master of Science in Engineering 課程,專門研究生產線所用的機器人(Future of Automation)和未來的運輸工具 (Autonomous Vehicle)

主要目的是讓泰國發展成為智慧城市(Smart City),為東部經濟走廊(EEC)地區培養科學及科技人才,滿足未來 S-Curve 指定工業的人才需求。課程將與台大使用同一規格,無論是科系、師資、研究資料庫、指導教授時數等,課程含中英文,修業2年,校址設於春武里省Amata Nakhon工業區。(編輯:陳俊碩)1070620