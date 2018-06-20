台大獲准在泰國設碩士學程 仍未申請

（中央社記者劉得倉曼谷20日專電）泰國內閣會議19日同意由安美德大學設立國立台灣大學碩士學程（碩士班）。不過台大至今未提出申請。

泰國教育部長堤拉傑（Teerakiat Jareonsettasin）2月初宣布，將在內閣會議中提案國立台灣大學在泰國辦學。

依照泰國政府支持高潛力的外國大學在泰國辦學政策，推展高潛力外國大學在泰國辦學的委員會也已同意台大在泰國辦學，認定台大符合在泰國辦學的資格及對發展Thailand4.0的助益。

泰國政府發言人訕聖在19日的內閣會議後表示，已經同意安美德大學（Amata University）成立國立台灣大學 Master of Science in Engineering（Intelligent Manufacturing System）碩士學程，依據2017年5月26日第29/2560條有關推廣國外高品質學術機構法案，通過此案。