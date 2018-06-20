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女子雨中山區車輛拋錨　員警即時救援

記者黃玿琮／台中報導2018/06/20 14:43
▲員警冒雨協助將拋錨車輛推到路旁，並代為聯絡修車廠前來拖吊維修。（圖／台中和平警分局提供2018.6.20）
▲員警冒雨協助將拋錨車輛推到路旁，並代為聯絡修車廠前來拖吊維修。（圖／台中和平警分局提供2018.6.20）

家住台中和平山區的謝姓女子，19日下午4點多，駕駛小客車返家，行經和平區雅比斯街時車輛突然拋錨並陷入溝渠，當時車外正下著大雨，既焦急又惶恐；和平警分局和平派出所員警駕警車剛好途經，謝女當下攔車請求幫忙，警員楊泰興、劉正明隨即下車，冒雨協助將車輛推到路旁，並代為聯絡修車廠前來拖吊維修。

楊泰興及劉正明19日下午執行巡邏勤務，行經和平區南勢里雅比斯街時，發現前方停放1輛閃著警示燈的黑色自小客車，駕駛突然招手，員警立即下車上前查看；駕駛人謝姓女子表示，她在行駛途中不小心駛入正在施工中的溝渠，導致車輪陷入其中，且車子居然熄火，陷入泥濘溝渠中動彈不得，距離住家僅約100公尺，卻回不了家。

員警見狀，即請謝女坐上駕駛座打空檔並控制方向盤，兩員警在雨中使勁推，緩緩將拋錨車推往路旁停放，避免影響其他車輛通行，並代為聯絡修車廠前來維修。事後，謝女對警方的協助深表感謝。

和平警分局長黃永志表示，為民服務向來是警察努力的工作目標，期勉警察同仁應秉持同理心，讓民眾生活安心，並呼籲駕駛人行駛山區道路應隨時注意路面狀況，小心駕駛；發現道路損壞或枯木、落石阻礙交通，請電話通知道路管理機關或打110通知警方前往協助處理。

關鍵字和平警分局拋錨雅比斯街枯木落石
發現幼鳥落巢　救援要領停、看、聽藍營是佛系參選？林佳龍：廣結善緣

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