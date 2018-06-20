女子雨中山區車輛拋錨　員警即時救援

家住台中和平山區的謝姓女子，19日下午4點多，駕駛小客車返家，行經和平區雅比斯街時車輛突然拋錨並陷入溝渠，當時車外正下著大雨，既焦急又惶恐；和平警分局和平派出所員警駕警車剛好途經，謝女當下攔車請求幫忙，警員楊泰興、劉正明隨即下車，冒雨協助將車輛推到路旁，並代為聯絡修車廠前來拖吊維修。

楊泰興及劉正明19日下午執行巡邏勤務，行經和平區南勢里雅比斯街時，發現前方停放1輛閃著警示燈的黑色自小客車，駕駛突然招手，員警立即下車上前查看；駕駛人謝姓女子表示，她在行駛途中不小心駛入正在施工中的溝渠，導致車輪陷入其中，且車子居然熄火，陷入泥濘溝渠中動彈不得，距離住家僅約100公尺，卻回不了家。