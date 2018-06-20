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ShopBack在台設研發中心 3年內擬投資上億

中央社2018/06/20 13:16
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北20日電）看好台灣資通訊人才、電商發展成熟，現金回饋網ShopBack今天宣布，在台成立首個海外、也是最大的研發中心，估3年內投上億資金，加深在台投資，目標成為大東南亞區數據分析樞紐。

ShopBac台灣總經理隆章琪表示，2014年成立於新加坡的ShopBack是亞洲成長最快速的現金回饋平台，不到4年已進軍馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓與台灣，更在今年正式於澳洲上線，目前平均每3秒鐘完成一筆訂單，亞太區已累積500萬用戶與超過1300家合作夥伴，為合作電商業者創造年銷售額突破新台幣120億元的成績。

ShopBack在去年募得最新一輪資金後，選中台灣成立研發中心，期望在今年招募30名資深工程師，與新加坡、越南的研發團隊各司其職。台灣研發中心會將主力放在開發新功能，以及未來數據統整與分析上，將統一管理跨國客戶數據，成為大東南亞各電商的趨勢顧問。

隆章琪強調，台灣ShopBack從最初的5人開始，不到一年多的時間已經擴充為超過20人的團隊，目前已與超過170家電商合作，其中包括淘寶、Amazon JP、iHerb、Asos等跨境電商外，也有台灣電商，像是yahoo!奇摩購物中心、樂天市場、生活市集等，又以旅遊類平台最受台灣消費者青睞。（編輯：黃國倫）1070620

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