癌症網路e院網站上線 助病友聰明抗癌

（中央社記者蘇木春台中20日電）「智抗癌-癌症網路e院」與中國醫藥大學合作，提供抗癌醫療資訊，網站今天上線啟動，期盼以智能科技進行醫訊整合服務，協助癌症病人與家屬，獲得更正確的資訊聰明抗癌。
中亞健康網公司與中國醫藥大學合作，以癌症為主題，集結120名癌症專科醫師，打造「智抗癌-癌症網路e院」，包括癌症藥品查詢、專業醫護諮詢及「癌症智能機器人」服務，整合12種癌症科別，從癌前的了解到居家復健與心理建設，協助癌症病人與家屬，透過智能科技進行醫訊整合服務。
中亞健康網公司今天在中國醫藥大學附設醫院舉辦網站啟動儀式，中國醫藥大學附設醫院院長周德陽、癌症專科醫生、癌症希望基金會與台中開懷協會與社團法人台灣全癌症病友連線等單位代表都出席見證。
中亞健康網董事長李友錚受訪表示，網路平台所有內容都是由中國醫藥大學的醫護人員所撰寫，使用者不用憂心消息的正確性與否，平台也建立全癌別的討論區「癌友家族」，有別於其他社群網站，透過「癌友家族」論壇，從行政流程到活動舉辦，都可在平台進行知識傳達與互動分享。
中國醫藥大學附設醫院院長周德陽表示，近年來日本、韓國推動服務型機器人，以解決醫療方面的人手缺口，歐美許多國家，更將智能機器人用於分析電子病歷、遠距離醫療診斷、健康檢測，顯示「人工智慧」在全球醫療領域發展的成功案例與重要趨勢。
除醫療智能化外，平台也創建「愛心點數公益理念」，提供個人或團體在「智抗癌-癌症網路e院」與「癌友家族」跨平台靈活運用，藉由愛心點數累計，可轉換成醫療物資，進而幫助弱勢癌友，達到社會公益精神。（編輯：劉政權）1070620