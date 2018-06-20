癌症網路e院網站上線 助病友聰明抗癌

中亞健康網公司與中國醫藥大學合作，以癌症為主題，集結120名癌症專科醫師，打造「智抗癌-癌症網路e院」，包括癌症藥品查詢、專業醫護諮詢及「癌症智能機器人」服務，整合12種癌症科別，從癌前的了解到居家復健與心理建設，協助癌症病人與家屬，透過智能科技進行醫訊整合服務。

（中央社記者蘇木春台中20日電）「智抗癌-癌症網路e院」與中國醫藥大學合作，提供抗癌醫療資訊，網站今天上線啟動，期盼以智能科技進行醫訊整合服務，協助癌症病人與家屬，獲得更正確的資訊聰明抗癌。

中亞健康網董事長李友錚受訪表示，網路平台所有內容都是由中國醫藥大學的醫護人員所撰寫，使用者不用憂心消息的正確性與否，平台也建立全癌別的討論區「癌友家族」，有別於其他社群網站，透過「癌友家族」論壇，從行政流程到活動舉辦，都可在平台進行知識傳達與互動分享。

中國醫藥大學附設醫院院長周德陽表示，近年來日本、韓國推動服務型機器人，以解決醫療方面的人手缺口，歐美許多國家，更將智能機器人用於分析電子病歷、遠距離醫療診斷、健康檢測，顯示「人工智慧」在全球醫療領域發展的成功案例與重要趨勢。

除醫療智能化外，平台也創建「愛心點數公益理念」，提供個人或團體在「智抗癌-癌症網路e院」與「癌友家族」跨平台靈活運用，藉由愛心點數累計，可轉換成醫療物資，進而幫助弱勢癌友，達到社會公益精神。（編輯：劉政權）1070620