邀白狼畢典頒獎 國北教大實小校長請辭獲准

不過，林正鳳後又改口，指為了孩子，會再考慮；負責對外發言的學務主任陳建廷、教育局主秘陳素慧當時雙雙表示未聽聞請辭消息。

中華統一促進黨總裁白狼「張安樂」孫女為國北教大實小今年畢業生，張安樂出席典禮時，應林正鳳邀請上台頒發市長獎，校方第一時間在網站上張貼道歉聲明，林正鳳也傳將負起責任請辭。

（中央社記者梁珮綺台北20日電）國立台北教育大學附屬實驗小學15日邀請白狼「張安樂」在畢業典禮上頒獎，引發爭議。國北教大教務長周志宏今天證實，實小校長林正鳳已「引咎辭職」，15日內將啟動遴選機制。

周志宏今天則證實，林正鳳昨天到國北教大向校長張新仁請辭獲准，空缺期間將由教務主任張序莊代理，15日內會啟動遴選程序。

周志宏表示，林正鳳認為此事造成許多紛擾，會引咎辭職，而校方也會展開調查，結果將作為懲處依據。

而記者今天致電林正鳳、陳建廷，一人手機未接、一人手機關機，辦公室皆未接；致電張序莊，張序莊說，統一由國北教大發言。

另外，有民眾在爆料公社貼文，指台北市忠義國小畢業典禮找無黨籍市議員童仲彥上台頒發畢業證書，質疑童仲彥曾家暴前妻，是爭議性人物。

對此，忠義國小校長黃志勇表示，童仲彥是在地議員，常協助學校發展，昨天畢業典禮時第一個抵達會場，主動表達要和大家致意、頒獎，但有許多學校同時辦畢典，政治人物要趕場情況下，才安排童仲彥頒發畢業證書。（編輯：李錫璋）1070620