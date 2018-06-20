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即時跑馬燈動土金鏟鎮守　除了助孕另有妙解藍營是佛系參選？林佳龍：廣結善緣凱擘大寬頻500M只要$799
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藍營屬佛系參選人？　林佳龍：廣結善緣

記者柳榮俊／台中報導2018/06/20 14:48
▲台中有市議員指出，網友戲稱林佳龍的對手是屬於「佛系參選人」。（圖／柳榮俊攝 , 2018.6.20)
▲台中有市議員指出，網友戲稱林佳龍的對手是屬於「佛系參選人」。（圖／柳榮俊攝 , 2018.6.20)

台中市長選舉即將在年底舉行，目前是民進黨現任市長林佳龍和國民黨參選人盧秀燕競爭的局面。市議員翁美春、邱素貞等人今(20)日在市議會聯合質詢時指出，網友戲稱林佳龍的對手是屬於「佛系參選人」，沒有提出什麼政見及願景，只講空汙及老人健保補助，就想要等著「有緣」可以當選市長。對此，林佳龍回應表示，民主政治就是希望大家能以政見或政策來訴求，獲得選民支持。對於現任者來說要展現政績，而挑戰者也要有好的政見，「是否有緣來做伙，社會上大家都希望廣結善緣。」至於對手是哪一系，他則不便評論。

台中市議會今進行市政總質詢，市議員翁美春、邱素貞、陳淑華、張芬郁、蕭隆澤、曾朝榮聯合質詢表示，還有5個月，台中市的市長及議員選舉就要投票了，市民也會檢視市府三年多來的政績。然而最近網路上卻流傳指出，林佳龍的競選對手是屬於「佛系參選人」，只想要等著「有緣」可以當選市長。

翁美春說，對於這種說法，他為林市長感到不值，因為林市長已經打拼了三年半，提出很多政見也都一一落實，如果真的有人可以靠著「有緣」就等當選，他非常不認同。

邱素貞也指出，國民黨不靠具體政見，就想要等著「有緣」當選市長，根本就是天方夜譚。

議員們認為，市府致力解決城鄉、世代以及貧富的差異，發展台中成為中台灣交通、產業、文化與經濟的中心，甚至結合周邊的彰化和雲林，扮演區域治理帶頭的角色，讓台中成為名副其實的「中都」。

林佳龍表示，民主政治就是希望大家以政見或政策來訴求，獲得選民支持，對於現任者來說要展現政績，挑戰者也要有好的政見，「是否有緣來做伙，社會上大家都希望廣結善緣。」但是以市長或是參選人角度檢驗時，就必須以公共政策進行理性的辯論。

林佳龍指出，到目前為止，市府已經推動的大台中123、青年希望工程、前瞻基礎建設、水環境建設與交通等，希望選舉時被檢驗的是這些，至於對手是哪一系，他則不方便評論。他強調，某位市長候選人過去反對鐵路高架化，現在卻又在質疑大台中山手線沒有半條，民主政治不管是政績或政見，都要建立在正確的資料上，像是之前批評火力全開，結果卻打到自己的臉，因為103年才是火力全開，「整天都在說謊放毒」，就算是跟他解釋且媒體也都報導了，但還是一樣執迷不悟，這樣無法進行建設性的討論，也無法讓市民做政策性選擇。

關鍵字林佳龍盧秀燕佛系參選人政見
女子雨中山區車拋錨　員警即時救援動土金鏟鎮守　除了助孕另有妙解

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