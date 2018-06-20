社會負面新聞頻傳！呂秋遠提十點建議：互信溝通很重要

近日社會負面新聞層出不窮，不僅屢傳情殺分屍案，日前還有一對年僅 14 歲的國中小情侶，疑似戀情受阻相約跳樓殉情，導致兩人雙雙身亡，震驚社會。而這件事也讓知名律師呂秋遠因此有感而發，在臉書提出自己的 10 點見解，希望家長與小孩能夠建立「互信」且「平等溝通」的健康關係。

呂秋遠在臉書提及，社會版最近突然出現很多負面新聞，這麼多的情感悲劇與犯罪，在傳播管道很多，而媒體報導又有群聚效應的狀況下，頓時看起來草木皆兵、人人自危。對於日前發生的國中情侶殉情事件他也格外難過，對此，他發表了 10 點看法。