社會負面新聞頻傳！呂秋遠提十點建議：互信溝通很重要

近日社會負面新聞層出不窮，不僅屢傳情殺分屍案，日前還有一對年僅 14 歲的國中小情侶，疑似戀情受阻相約跳樓殉情，導致兩人雙雙身亡，震驚社會。而這件事也讓知名律師呂秋遠因此有感而發，在臉書提出自己的 10 點見解，希望家長與小孩能夠建立「互信」且「平等溝通」的健康關係。
呂秋遠在臉書提及，社會版最近突然出現很多負面新聞，這麼多的情感悲劇與犯罪，在傳播管道很多，而媒體報導又有群聚效應的狀況下，頓時看起來草木皆兵、人人自危。對於日前發生的國中情侶殉情事件他也格外難過，對此，他發表了 10 點看法。
呂秋遠認為，「孩子當然會談戀愛，而且小時候就會，不要以為成年人才有資格談感情，小孩子什麼都不懂，不要急著否定孩子的情感」、「性別教育非常重要」、「務必讓孩子知道交友的界限與法律關係」、「讓孩子習慣挫折」、「承認孩子有交往朋友的自由」，並且「跟孩子平等溝通」。此外，他也建議父母多加注意自己的言行舉止，因為「父母是孩子第一個老師，父母言行孩子都看在眼裡」，許多孩子會複製父母的言行，暴力會循環，絕望也會。
他接著指「感情沒了，還有家人、家人沒了，還有朋友，朋友沒了，還有自己」，這個觀念一定要明確傳達給孩子們。他說，「哪裡有壓迫，哪裡就有反抗，孩子可以私下做的事情，遠超乎父母的想像，因為生命本來就會自己尋找出路。」最後他更呼籲家長們，「你生的孩子不是你的孩子，是獨立的生命。」請不要壓迫孩子的感情，他們不會想當羅密歐與茱麗葉，但是當壓迫無法逃避，孩子就有可能會選擇當梁山伯與祝英台。