台水：用大數據抓漏 基隆台中高雄優先

郭俊銘上午出席政務委員唐鳳的媒體茶敘時指出，台水抓漏將以基隆、台中與高雄三縣市優先，其中基隆因位於山區，水壓變動大，漏水率將近25%，是全台最高，目標是120年降到15%。

行政院長賴清德去年召開解決五缺問題記者會，宣布為解決缺水問題，全國平均漏水率在120年要達到10%的目標。

（中央社記者顧荃台北20日電）台水董事長郭俊銘今天說，去年自來水管線平均漏水率約15.5%，降低漏水率將以基隆、台中與高雄三縣市優先。其中基隆因位於山區，漏水率全台最高，約25%，目標是120年降到15%。

另外，台中因九二一大地震影響，漏水率約20%，也列為優先目標；高雄則是漏水率約12%，雖低於平均，但因沒有水庫，降低漏水率相當重要。

郭俊銘說明，台水管線有6萬多公里，漏水部分主要在幹管到使用者家中這段「用戶端」管線，但台水用戶高達700多萬戶，漏水點非常分散，每年投入的抓漏經費約新台幣7、80億元，只能降低漏水率0.4%到0.45%左右。為達到院長賴清德訂下漏水率在120年要達到10%的目標，決定透過大數據的技術來加以突破。

郭俊銘表示，全世界第一個利用大數據抓漏的是以色列公司「TaKaDu」，但收費很高，3000公里管線每年開價100萬美元。

他認為台灣在IT產業上有優勢，台水又是世界上少見的大型自來水公司，應有能力自行研發，因此去年在公司成立一個大數據團隊，使用台水既有監控系統（SCADA）每一分鐘一筆的流量或水壓大數據資料，並自行研發機器學習演算法，來尋找漏水區域，成功將去年的漏水率大幅降低0.63%左右。

郭俊銘說，這套方法後來獲得總統盃黑客松的肯定，台水團隊「搶救水寶寶」在政委唐鳳牽線下，也將於8月中前往紐西蘭參加威靈頓地區經濟發展局（Wellington Regional Economic Development Agency, WREDA）等單位主辦的黑客松競賽；如果技術有所突破，非常有可能把這套技術出口到各個國家。

至於為了抓漏跟汰換管線，是否會調漲水費？郭俊銘說，水費今年不會調漲，目前仍在評估中，也在研議是否比照台北自來水事業處，採用分級距收費方式，降低對民生用水水價的影響，預計最快今年年底將水價調整公式送至經濟部水價審議委員會。（編輯：張良知）1070620