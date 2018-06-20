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中央社

不捨麵包被丟棄 情侶創業開惜食餐廳

中央社2018/06/20 13:42
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者吳欣紜台北20日電）「原粹蔬食作」餐廳創辦人柯詩語及簡鉉（上封下土）過去在烘焙業工作，因不捨能吃的麵包被大量丟棄，兩人決定轉做惜食餐廳，即便人事成本會大量增加，但仍希望能帶動民眾惜食觀念。

隔夜麵包還能吃，但卻因客人消費喜好而被丟棄，形成食物浪費問題。「原粹蔬食作」餐廳創辦人柯詩語及簡鉉（上封下土）過去在烘焙業工作，因公司規定架上麵包必須擺滿架供民眾選購，造成門市每天都有大量成品庫存。

柯詩語指出，台灣民眾喜歡吃當天現烤出爐的麵包，因此烘焙店當天沒有賣完的麵包就會面臨被丟棄的命運，日營業額有新台幣3萬元的店家可能一天就要丟掉近2000多元的麵包，「但那些麵包不是不能吃、只是隔夜麵包」。

不捨大量麵包被丟棄，柯詩語及簡鉉（上封下土）兩人轉做惜食餐廳，除了供餐採用現點現做方式，也盡量使用完整食物入菜，餐廳內也有特別為格外品設計的餐點，像是利用菜梗結合馬鈴薯做成可樂餅，豆漿剩下的豆渣做成鬆餅。

此外，為了減少食物浪費，柯詩語指出，在替客人點餐時也會特別詢問客人是否有不吃的食物、份量需要多少，透過餐點跟客人說明惜食觀念，客人也都給予正面的回應。

許多人認為惜食餐廳使用格外品能減少成本，但柯詩語指出，惜食其實會增加人事成本，因為餐廳必須把賣相不好的蔬菜加工處理，但環境是自己塑造的，經由顧客消費帶動惜食觀念，才是真正的價值，這不是金錢可以衡量的。（編輯：黃于）1070620

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