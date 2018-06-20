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中央社

阿里山公路泥流災害 邊坡上方整地造成

中央社2018/06/20 13:47
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者黃國芳嘉義縣20日電）西南風持續影響，嘉義山區部分道路今天因坍方中斷；阿里山公路觸口路段昨天出現泥流災害，為邊坡上方整地所造成，阿里山工務段已在道路兩端派員駐守及準備機具待命。

西南風持續影響，中央氣象局今天對嘉義縣市發布豪雨特報，嘉義縣大埔鄉馬頭山、阿里山鄉里佳24小時累積雨量最高（截至今天中午），分別為191.5毫米、184毫米，造成嘉義山區部分道路因坍方中斷。

嘉義縣政府發布訊息，今天道路中斷包括梅山鄉169線1k、2.5k崩塌中斷、番路鄉嘉130線5.7K崩塌中斷、阿里山鄉縣道149甲49.5k崩塌中斷，均預計下午5時搶通。

公路總局第五區養護工程處阿里山工務段長蔡衛勇受訪指出，阿里山公路沿線上午出現零星落石，皆已排除，無影響用路人通行；阿里山公路38.6公里（觸口段）邊坡昨天出現大量泥流災害，主要是邊坡上方整地所造成。

蔡衛勇表示，阿里山公路養護巡查均依規定辦理邊坡巡檢，因38.6公里路段邊坡高聳，民眾整坡於邊坡頂後上方，沿路巡檢難以發現。

他說，這個路段於6月11日發生邊坡倒樹與落石異狀，13日進行空拍邊坡上方，才發現坡頂有開發情況，基於用路人安全考量，當日即緊急會勘處理，請主管機關嘉義縣政府責成地主做好緊急防護措施。

他指出，地主於14日緊急完成基地排水路及帆布覆蓋防雨水入滲措施，另嘉義縣政府預定於22日邀集相關技師及學者赴現場勘查改善。

他表示，在地主未完成改善前，基於用路人安全，已於38.6公里路段兩端派員駐守及準備機具待命，若有泥流阻斷交通狀況，立即搶修排除。（編輯：劉政權）1070620

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