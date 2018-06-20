滕彪：中國伸長臂 迫使西方自我審查

滕彪接受紐約時報採訪時表示，西方企業對中國的道歉來得迅速而猛烈，是怯懦行為。這些公司試圖博得中國官方和民眾歡心，以便繼續留在龐大的中國消費市場。

今年一月，萬豪酒店因客戶調查問卷將台灣與西藏、香港、澳門列為國家，向中國公開道歉，之後陸續傳出國際企業因沒有遵循「一個中國」原則而道歉或修改的情事。

（中央社台北20日電）目前在美國居住的中國維權律師滕彪表示，中國以商業利益迫使西方企業屈從於中國的觀點，或自我審查，「中國的長臂」對國際自由和民主的威脅不斷加劇，已經成為一個熱點問題。

滕彪說，「過去兩三年裡，我一直在關注西方學者、機構和公司的自我審查」、「形勢緊迫。中國對國際自由和民主的威脅不斷加劇，這已經成了一個熱點問題。」

報導說，過去一年間，西方國家的官員和政治分析人士多次公開談及中國各種發揮影響力的行動，或「銳實力」。中國運用商業手段脅迫外國人屈從於它的觀點，或是進行自我審查，以此換取好處，或是進入中國市場的機會。

2013年以來，滕彪4次向美國國會團體談到這些問題，並在大學校園就這一話題舉行講座。他說他打算就這個話題寫一本書，「我覺得是時候改變西方的對華政策了」。

滕彪也做出警告，聲稱一些在美國的中國公民正試圖監視流亡的異議分子，並向中國官員報告。他談到擁有約150個校園分會的中國學生學者聯誼會（CSSA），其中一些成員與中國外交官員保持著聯繫，並試圖阻止校內與中國官方觀點相左的演講。

當年在香港中文大學邀請滕彪赴港的倫敦國王學院學者艾華（Eva Pils）則表示，「我們必須對此加以研究」，但雖然加以關注是很重要的，西方人也要小心自己對海外中國人所作的假設。

滕彪在中國時，是一名維權律師。報導說，自2012年中國國家主席習近平掌權後，警方多次關押並毆打滕彪，連續數周非法向他的家人隱瞞他的下落。

2012年他離開中國，前往香港和美國。2015年，他的妻子王玲及10歲、12歲的女兒取道東南亞前往美國，目前住在紐澤西州的西溫莎。（編輯：翟思嘉/邱國強）1070620