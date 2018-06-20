振興觀光 睽違10年金門包機直飛花蓮

林德恭表示，今年0206花蓮大地震對花蓮觀光產生衝擊，因此會同金門縣議會等，基於雙方友好交流，提出此次包機直航，帶來鄉親，用行動表示對花蓮的支持。花蓮是觀光勝地，金門也是以觀光旅遊為施政主軸，因此一方面來交流，另一方面也是來學習。

睽違10年，遠東航空再度飛抵花蓮機場，花蓮縣政府在機場舉辦包機直航首航典禮，花蓮縣府秘書長顏新章與觀光業者拉歡迎紅布條迎接金門縣政府秘書長林德恭等人到訪交流。

顏新章歡迎金門民眾到訪，直航包機也便利花蓮民眾到金門旅遊。他指出，目前金門與台灣包括台北、台中、高雄、台南、嘉義及澎湖都有定期航班。希望花蓮成為金門第7條航線，並透過「小三通」方式拓展大陸沿海城市的旅遊市場，吸引更多陸客到金門旅遊後，搭乘金門花蓮直航，直接飛抵花蓮旅遊。

花蓮縣府觀光處長彭偉族表示，這次金門花蓮雙向包機首航，預計採用165人座的機型，6月20日早上9時從金門飛往花蓮，10時15分原機從花蓮飛金門；6月22日中午12時25分由金門起飛，再於下午2時15分起飛返回金門，飛行時間只要75分鐘，就能讓金門或小三通遊客到花蓮一遊太魯閣國家公園、七星潭、林田山林場等行程，花蓮鄉親也可以透過花蓮直航輕鬆遊金門。（編輯：陳政偉/陳清芳）1070620