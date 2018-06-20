被勸排隊！奧客隔天拿千元鈔買糖要求分開結　引網友撻伐

奧客無極限！網友在「爆料公社」網站上 PO 文表示，一名顧客日前遭店員要求排隊，竟引發該名顧客不滿，隔天到超商刁難店員，要求一張千元鈔票結一樣的糖果，並嗆聲「哪個法律說不行？」，此舉引網友痛批「超沒水準」。
網友在「爆料公社」 PO 文指出，一名顧客因為不滿前一天遭超商店員要求排隊，隔天竟拿著好幾張千圓鈔票說要買糖果，並要求店員「一顆一顆分開結」，雖然店員當下反應「零錢都被找光了」，但該名顧客仍然堅持要買糖果，對店員嗆聲「因為那天叫我要排隊，所以不好意思，其他客人麻煩也排隊！我今天就是有那麼多東西要結帳，他就是要給我一個糖果打一張發票！沒有的話我就打 1999 投訴！」
該名顧客接著態度相當惡劣地表示：「我不能一次要一張發票嗎？哪一個法律說我不行？你叫警察來跟我講！我全買了！」，網友表示雖然當時有 3 名警察在場，但警察也是無法可管，最後超商主管出面向顧客道歉，才結束如此鬧劇。
顧客誇張的行為，引來網友一片撻伐，留言「垃圾，以後自己生的小孩當店員被這樣搞，也是報應！做人不積德，在外面到處亂，社會就是有你們這種人，不懂得感恩，吃飽閒閒沒事做，永遠不知道服務業是多麼辛苦！」「只付 1 千塊全部都要分開找錢，我可以嚴重懷疑你疑似洗錢，我先報警處理你就被帶到旁邊了，這個店員真善良...」「超沒水準」；也有網友開玩笑地表示「可以找他 999 個 1 塊錢」，不過有網友持不同意見表示「並不是服務業就對好嗎？之前遇過超商店員臉臭得跟什麼一樣」。