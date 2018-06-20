被勸排隊！奧客隔天拿千元鈔買糖要求分開結　引網友撻伐

奧客無極限！網友在「爆料公社」網站上 PO 文表示，一名顧客日前遭店員要求排隊，竟引發該名顧客不滿，隔天到超商刁難店員，要求一張千元鈔票結一樣的糖果，並嗆聲「哪個法律說不行？」，此舉引網友痛批「超沒水準」。

網友在「爆料公社」 PO 文指出，一名顧客因為不滿前一天遭超商店員要求排隊，隔天竟拿著好幾張千圓鈔票說要買糖果，並要求店員「一顆一顆分開結」，雖然店員當下反應「零錢都被找光了」，但該名顧客仍然堅持要買糖果，對店員嗆聲「因為那天叫我要排隊，所以不好意思，其他客人麻煩也排隊！我今天就是有那麼多東西要結帳，他就是要給我一個糖果打一張發票！沒有的話我就打 1999 投訴！」