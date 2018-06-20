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日本眾院通過賭場法案 新濠漲逾5% 帶動同業齊漲

鉅亨網2018/06/20 14:02
鉅亨網 / NOWnews
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日本眾議院通過賭場法案，新濠主席何猷龍一直已表明力爭日本開賭，博彩股全線上漲，截至午盤，新濠國際 (0200-HK) 漲 5.297%，銀河娛樂 0027-HK) 漲 0.966%，金沙中國 (1928-HK) 漲 1.27%。

圖：新浪財經
圖：新浪財經

日本眾議院通過賭場法案，法案最快於本週再交由參議院審議，不過反對黨認為法案草率地表決通過，預計朝野政黨的辯論將更為激烈。

根據賭場法案，將批准在日本興建 3 間賭場，日本人及現居日本的外國人將徵收 6000 日元入場費，並限制日本人進入賭場的次數。

另據知情人士透露，海南省至少有 5 間度假村，計畫以無現金方式的娛樂酒吧變相開賭，且已經聯繫了百家樂賭桌的供應商制定藍圖，打算將宴會廳變成遊戲場地，並在最近幾個月與海南官員就此進行非正式討論。

無現金方式的娛樂酒吧，即是客人可以在遊戲中投入真錢贏取積分，然後在當地商店透過兌換積分獲得獎金、餐飲或酒店住宿等回報。

此外，滙豐證券上調 6 月份澳門博彩收入預測至 242-246 億澳門元

上週澳門日均博彩收入加速至 8.63 億澳門元，6 月首 18 日的博彩收入已達 154 億澳門元，匯豐證券預計應有助博彩股進一步獲重估，最新預測反映餘下月日均博彩收入介於 7.36-7.7 億澳門元，包括計入世界盃舉行的潛在影響，估計 6 月份的博彩收入同比可升逾 2 成。

匯豐證券表示，雖然市場關注銀聯事件以及世界盃影響，但長週末及新酒店摩珀斯開幕均抵銷負面影響，據其觀察，貴賓廳流量冋比升 2%，中場升 2-3%。

滙證相信，永利澳門 (1128-HK)、銀河娛樂 (0027-HK) 及澳博控股 (0880-HK) 以營運表現及估值計，均值得「買入」，目標價各為港幣 40.5 元、港幣 80.8 元及港幣 12.4 元。至於 6 月份表現看，以銀娛、永利及金沙中國似擴大市占率。

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