雨彈襲擊 中南部災情頻傳

（中央社20日綜合報導）西南風持續影響，中南部雨勢未歇，台南、高雄、屏東等地都傳出淹水及路面裂開等災情，南投縣國姓鄉則傳出邊坡崩塌，緊急撤離7戶住戶。

農損方面，從14日豪雨到今天，屏東縣農業災害損失到中午為止，已達新台幣1700多萬元，損害面積479公頃，以香蕉損害最嚴重，屏東縣長潘孟安呼籲農民盡速向鄉鎮市公所通報災情。

西南風持續影響，中央氣象局今天針對中南部10縣市發布豪雨或大雨特報，其中屏東、高雄已經提升為大豪雨等級，提醒民眾留意。

屏東沿海低窪的佳冬鄉、林邊鄉、枋寮鄉和東港鎮因路面積水嚴重，上午道路管制；其中枋寮鄉新龍村上午淹水一度到小腿肚，村內一片水鄉澤國。