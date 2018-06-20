北市區里夏月節電競賽 總獎金逾1000萬元

（中央社記者陳妍君台北20日電）台北市政府環保局今天宣布「區里夏月節電競賽」將於7月開跑，將統計7到9月各里節電成效，節電量、節電率最高及積極推廣節電措施的前幾個里可獲頒獎金，總獎金達1008萬元。

環保局氣候變遷管理科科長郭國鑫指出，因為去年只評比節電量，對里民較多的行政里來說，較具優勢。今年增加節電率評比，讓里民較少的里也能在節電成效上一較高下；總獎金也從新台幣770萬元，增加到1008萬元。

郭國鑫說，「節電典範獎」和「節電熊讚獎」以里為單位，評比7到9月各行政區節電量與節電率最高的前兩個里，每月的第1、2名分別可獲5萬和3萬元獎勵。